Le 22 février dernier, l'Italie ne comptait que 60 cas de malades atteints par le coronavirus. C'est exactement le même nombre que compte actuellement l'Algérie. Aujourd'hui, «la botte» est l'épicentre de cette pandémie. Elle compte ses morts, plus de 2000 pour près de 25 000 cas. Pourtant, rien ne prédisait un tel scénario pour un pays qui, jusqu'à cette date fatidique, avait réussi à maîtriser les choses! Mais tout s'est accéléré avec une propagation des plus fulgurantes du Covid-19 qui s'est répandu dans les quatre coins du pays en l'espace de quelques jours! Le cas espagnol n'est pas plus reluisant! La péninsule Ibérique a connu son premier cas plus tard que l'Algérie. C'est le lendemain du premier cas algérien (27 février) que ce virus a fait son entrée dans le territoire espagnol. Mieux, le pays de Juan Carlos était considéré jusqu'à la semaine dernière comme le bon élève européen. Cependant, comme en Italie, tout a basculé du jour au lendemain! Les cas se sont enchaînés en plusieurs milliers par jour, les morts en plusieurs centaines. La situation est vite devenue des plus incontrôlables. L'Espagne décompte désormais 11 178 cas et 491 morts. 2000 cas ont été enregistrés rien que les dernières 24 h, pour 182 morts! Une véritable catastrophe qui devrait nous donner à réfléchir sur les comportements à adopter!

En effet, l'Algérie a la chance de n'être qu'au début de cette crise sanitaire alors que ces pays sont à leur apogée. Un recul qui, en principe, doit nous permettre d'avoir une idée bien claire sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire! Certes, nous ne sommes pas des pays aussi touristiques que l'Italie et l'Espagne, mais dès qu'un cas est enregistré, il faut s'attendre au pire! La progression est très rapide! Un cas qui passe entre les mailles du filet peut contaminer d'autres, provoquant un effet domino. Aucun pays n'est donc à l'abri de voir le nombre de ses malades décupler en quelques jours. Certes, nous n'avons pas la même pyramide des âges, ni le même système hospitalier, mais il y a des erreurs communes entre l'Italie et l'Espagne. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre, Matteo Renzi, a averti le monde: «Ne faites pas la même erreur que nous.» Pour lui, il ne faut pas perdre de temps et passer très rapidement au confinement de la population.» «Notre erreur fatale a été d'attendre. Il ne faut pas courir le risque de perdre du temps pour contenir l'épidémie de coronavirus, comme l'Italie a pu le faire», a-t-il insisté. «De nombreuses personnes décident, comme en France la semaine dernière ou au Royaume-Uni, ou en Allemagne, d'aller par exemple au théâtre ou au musée parce qu'ils veulent dire: n'ayez pas peur, nous allons au théâtre», a-t-il déclaré. «C'est une bonne réaction quand il y a une attaque terroriste. (...) Mais quand il y a un virus, nous devons éviter de rester dans les lieux publics», a ajouté Matteo Renzi en appelant tous les pays touchés à se barricader! Un avertissement qui a également été fait par les responsables espagnols. Ces derniers sont d'ailleurs critiqués pour ne pas avoir appris la leçon italienne. Ces deux pays ont tardé pour passer en quarantaine. Leurs gouvernements se sont trompés sur la stratégie à adopter, mais les habitants ont aussi pris à la légère la menace continuant à vivre le plus normalement et fréquenter les lieux publics, ce qui a accéléré la pandémie! Des erreurs qui se sont avérées fatales, puisque les deux pays sont désormais en proie à une grave crise sanitaire. Le Royaume-Uni ne voulait jusque-là pas adopter une quarantaine générale, a fait, hier, un revirement à 360 degrés. Face au risque d'un scénario cauchemardesque, le gouvernement a changé de stratégie en adoptant le...confinement. Le pays devrait dans les prochains jours entrer en quarantaine. En attendant, tous les commerces et espaces publics ont été fermés. Il faut dire que la presse et les scientifiques anglais ont fait une pression immense sur le gouvernement Johnson.