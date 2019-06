Les travailleurs, les enseignants et les étudiants de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa n’ont pas raté hier leur rendez-vous hebdomadaire lors d’une marche qui les a conduits du campus Targa Ouzemour à la place Saïd Mekbel, puis au tribunal de Béjaïa.

Bien qu’en période d’examens de fin d’année, les étudiants et leurs enseignants étaient un peu plus nombreux que la semaine dernière. Brandissant l’emblème national et l’étendard identitaire, la procession estudiantine s’est ébranlée du point de départ avec une demi-heure de retard. Il aura fallu d’abord procéder à une baptisation symbolique du campus Targa Ouzemour au nom de feu Matoub Lounès, en présence de son épouse Nadia et de la famille de Kamel Eddine Fekhar. Ce n’est qu’après que les étudiants ont entamé leur marche suite à ce vibrant hommage à Lounès et à son combat. Le mot résistance est souvent revenu sur les lèvres, une manière de perpétuer le combat de celui qui fut l’un des artistes algériens les plus engagés pour la démocratie et l’identité amazighe. Les marcheurs n’ont pas omis également d’exiger la libération de tous les détenus d’opinion, dont les jeunes arrêtés vendredi dernier pour avoir brandi le drapeau amazigh.

Rappelons au passage à tous ceux qui s’y opposent, que ce dernier n’a de valeur que celle de l’union identitaire de l’Afrique du Nord et que l’essentiel du mouvement en marche depuis le 22 février dernier demeure le même, à savoir le départ du système et de tous ses symboles. «Ni Etat militaire ni Etat islamique», pour «un Etat civil, démocratique et social », ont encore scandé les étudiants de l’université de Béjaïa. A la place Saïd Mekbel, une minute de silence sera observée à la mémoire de Matoub Lounès, Kamel Eddine Fekhar et tous les martyrs de la révolution et du combat démocratique.

« L’Algérie n’est pas une caserne », scandaient à tue-tête les manifestants qui, la veille, étaient déjà sur cette placette pour revendiquer «la libération de tous les détenus d’opinion» et pour que « cesse l’arbitraire». Devant le tribunal de Béjaïa, les mêmes exigences ont été réitérées par les manifestants. Même si les revendications phares du mouvement né le 22 février écoulé étaient toujours là, il n’en demeure pas moins que l’hommage à Matoub et l’exigence de la libération immédiate et inconditionnelle des détenus d’opinion ont dominé hier les débats autant lors de la marche hebdomadaire que la veille, lors du rassemblement sur la place Saïd Mekbel et du gala artistique animé au stade scolaire par Oulahlou, Ali Idhaflawen et Malika Domrane, pour ne citer que ceux-là. Un hommage initié par l’épouse du défunt, Nadia et la fondation qui porte son nom. La manifestation s’est achevée dans le calme et sans incidents notables.