Des centaines d’étudiants de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Constantine ont effectué, hier, une marche pacifique au centre-ville. Les protestataires, qui avaient, à plusieurs reprises observé des sit-in, mais aussi des marches, revendiquent l’éligibilité des diplômés des ENS au recrutement à leurs lieux de résidence et le droit de poursuivre des études supérieures au sein des universités.

Les protestataires se sont rassemblés à chaque fois pour les mêmes doléances, en vain. Pendant plus d’une heure, la circulation sera bloquée aux automobiles au milieu d’un important dispositif sécuritaire pour éviter les débordements et garantir la sécurité. Les étudiants affirment que la décision d’organiser une marche pacifique, intervient en l’absence de réponse aux demandes des étudiants, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de l’Education nationale en sa qualité d’employeur.

Les étudiants ont, durant la marche, exprimé leurs revendications pour tenter de transmettre à qui de droit le message, afin qu’il réponde à leur appel, en interpellant les départements ministériels concernés qui tardent, selon eux, à intervenir alors que leurs problèmes, sont chaque année, soulevés. Ils se considèrent comme un ballon entre le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de l’Education nationale. Les principales revendications des étudiants de l’ENS tournent autour du maintien des étudiants dans leur wilaya d’origine, une fois le diplôme décroché et la garantie d’un poste, juste après l’achèvement de leurs études. Dans leurs doléances, les protestataires exigent une réponse franche, directe et précise, notamment du ministère de l‘Education, à qui il est également demandé d’afficher une position claire concernant leur demande.

Les étudiants affirment que les mouvements de protestation vont se poursuivre jusqu’à satisfaction de leurs doléances, qu’ils considèrent justes et légitimes. A noter que cette école assure la mission de formation des futurs enseignants, le développement pédagogique et la recherche scientifique. Il n’est donc pas possible d’ignorer son importance, vu le rôle qu’elle joue dans la société, dans la mesure où l’enseignement des enfants leur est confié.