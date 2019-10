La 34e marche a drainé un nombre impressionnant de manifestants. C’est l’une des plus importantes manifestations des étudiants depuis le 22 février dernier, même si la foule était bigarrée. Beaucoup de citoyens ont pris part à cette marche. Mais, il reste que la mobilisation des étudiants, fer de lance du Mouvement populaire, a atteint, hier, un niveau appréciable, s’accordent à dire de nombreux observateurs.

Après avoir entonné l’hymne national, la procession s’est ébranlée de la place des Martyrs, en scandant des slogans hostiles au pouvoir. Les étudiants, rejoints par les citoyens sont sortis dans la rue pour défier, semble-t-il, le climat de tension qui a caractérisé la marche précédente qui a été marquée par des interpellations de militants, étudiants et simples citoyens.

Cela d’une part, de l’autre, les étudiants comptent aussi dénoncer à leur tour le projet de loi sur les hydrocarbures : « Le peuple rejette la loi sur les hydrocarbures…. », scandent-ils, tout en considérant sa promulgation comme une «atteinte à la souveraineté nationale». Les manifestants ont réitéré leur rejet de l’élection présidentielle. Comme un leitmotiv, «pas de vote cette année… » est le slogan le plus scandé dans le défilé, tout au long de l’itinéraire de la marche.

Il est à noter que les manifestants redoublent de créativité pour générer des meilleurs slogans conformes à l’esprit du mouvement. Les manifestants exigent également la libération immédiate des détenus. Les portraits de nombreux militants, étudiants ou citoyens appréhendés et placés en détention préventive ces derniers mois, sont arborés par les manifestants. « Libérez nos enfants… », ont crié en chœur les manifestants.

A titre de rappel, mardi dernier, les policiers, dans leur intervention, ont bloqué à plusieurs reprises les manifestants et tenté de les disperser, procédant notamment à des interpellations, dans et en marge de la procession.

Il convient de souligner que dans la marche d’hier, il n’a pas été fait état d’interpellations. Les marcheurs ont pu manifester, sans aucune espèce d’empêchement de la part des forces de l’ordre qui se sont contentées d’encadrer la procession. Laquelle aura été assez importante, ont constaté les observateurs sur place. Il semble que la marche des étudiants se soit installée durablement comme l’un des marqueurs du Mouvement populaire. Cette manifestation hebdomadaire n’est plus l’apanage des étudiants, puisque les citoyens sont nombreux à vouloir s’associer aux universitaires.

Cette 34e édition de la marche des étudiants aura ceci d’intéressant, comme d’ailleurs les précédentes, c’est qu’elle donne aux étudiants algériens le statut de meneur de la société.

La grande confiance entre le citoyen lambda et l’étudiant à l’occasion de chaque mardi de mobilisation est certainement l’un des plus importants acquis du Mouvement populaire.