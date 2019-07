Rien ne semble arrêter la détermination de la frange estudiantine… En pleine canicule du mois de juillet et en dépit d’une saison estivale qui bat son plein, ils sont plus résolus que jamais a investir pleinement la rue. Hier encore, ils étaient des milliers à battre le pavé, décidés à faire aboutir leur revendication unanime à celle prise à bras-le-corps par les manifestants du vendredi.

Dès les premières heures de la matinée d’hier, ils étaient des centaines à scander des slogans politiques unificateurs. Nos étudiants sont de plus en plus présents et engagés. Sac au dos, bouteille d’eau et drapeau à la main, ils sont déterminés. Le vent a de nouveau soufflé ce mardi où la protestation était, sans faute, au rendez-vous... La mobilisation ne faiblit pas. Depuis le soulèvement populaire pacifique, les étudiants ont choisi leur camp et ont brisé le mur de la peur.

Pour la énième fois, ils ont encore prouvé leur maturité politique. Hier, ils ont marché et scandé haut et fort «système dégage»! Un seul mot d’ordre «Pas de dialogue avec le reste de la mafia», «Etat civil et non militaire», «Vive l’Algérie», «Pas de vote» «Libérez les détenus d’opinion», «Libérez les médias et la justice», et plein d’autres slogans hostiles au pouvoir. «Ces jeunes, qui ont choisi d’être les auxiliaires d’un changement inévitable, ont tourné hier, le dos à leurs cours et aujourd’hui en pleine canicule, ils tournent le dos aux vacances, confort et repos.

Un seul mot peut les qualifier : «Ce sont des héros !», indique une dame à L’Expression, toute fière de cette jeunesse qui respire la révolution et la vie. «Ma fille est étudiante en deuxième année médecine, je l’encourage à sortir revendiquer ses droits, savoir militer et construire une opinion grâce aux échanges avec ses camarades…», ajoute la même dame, en invitant tous les parents et enseignants d’encourager leurs enfants afin d’être de bons citoyens. «Pour ce 22ème mardi consécutif, les étudiants continuent à nous surprendre, nous avons beaucoup de choses à apprendre d’eux», ajoute un autre homme d’un certain âge, précisant que les étudiants ont cette capacité de s’organiser et de s’adapter rapidement aux évènements.

Entre sérieux et humour, ils ont pu marcher durant des heures dans les grands boulevards de la capitale. Djamel K. , jeune étudiante en 2ème année de droit accompagné de ses amis, nous a révélé qu’ils sont arrivés à la place des Martyrs vers 9 heures du matin. «C’est notre 22ème mardi, nous sommes un groupe d’amis, nous nous donnons rendez-vous chaque mardi et vendredi pour venir manifester.» Le jeune étudiant ajoute que «rien ni personne ne peut nous interdire de revendiquer nos droits. Si nous sommes aujourd’hui là, c’est pour ne plus rentrer jusqu’à la satisfaction de toutes nos revendications».

Par ailleurs, la majorité des étudiants rencontrés, confirme les propos des seconds. S’agissant des services de sécurité, rien n’a changé depuis mardi dernier.