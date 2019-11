Des organisations estudiantines de l’université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès ont organisé, lundi, une marche pacifique de soutien à l’élection présidentielle prochaine. Les étudiants, qui ont sillonné la place du rectorat de l’université, ont exprimé leur adhésion à la solution constitutionnelle, appelant à travers des slogans à une forte participation au scrutin du 12 décembre prochain pour contribuer à la réussite de ce rendez-vous «ouvrant la voie à l’édification d’une Algérie nouvelle et forte». Ils ont insisté sur le droit et devoir de choisir en toute liberté un président de la République, capable d’opérer le changement escompté, affirmant que la prochaine élection présidentielle est «la seule issue pour sortir le pays de la crise et une occasion pour construire une Algérie moderne». En outre, ils ont salué les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) et son Haut commandement pour préserver la sécurité et la stabilité du pays et répondre aux revendications du Hirak.