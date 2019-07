Les étudiants toujours au rendez-vous ! Ils étaient des milliers, hier encore, une fois à être sortis pour réclamer le départ du système. La vague de la protestation ne faiblit pas et s’élargit de plus en plus. Mobilisés plus que jamais, ils ont crié leur colère et réclamé la libération immédiate des détenus arrêtés lors des dernières manifestations «Ce sont des pratiques d’intimidation, dont le but est de nous mettre à genoux et casser le Hirak», lance un jeune étudiant dépité des dernières nouvelles, notamment celle de l’incarcération du moudjahid Lakhdar Bouregaâ. La 19e démonstration des étudiants, intervient dans un contexte politique assez particulier… Les arrestations opérées lors des derniers vendredis ont énormément affecté les jeunes étudiants. On note dans ce sens, que malgré les risques d’interpellations, ils sont revenus, déterminés, pour occuper les grands boulevards de la capitale. Pourtant, la majorité des campus universitaires est officiellement en vacances. A ce niveau de maturité, on précise que les vacances ne vont pas faiblir le Hirak, puisque les étudiants se sentent responsables de «l’avenir du pays». Hier encore, une autre fois, ils ont démontré implication et conscience des enjeux politiques et de la crise que traverse le pays. «Nous exigeons et réclamons le départ immédiat des symboles du pouvoir et un changement radical du système politique en place», souligne Linda. B, étudiante en deuxième année commerce international. Pour elle, la démission de Bouchareb, l’un des 3B est venue très en retard. « Sa démission est un non-événement !» Dans ce même sillage, la majorité des étudiants interrogés, estime que c’est un non-évènement. L’urgence pour eux, est de libérer les détenus d’opinion ! «A ce rythme, nul n’est à l’abri, hier, c’était x, demain ça pourrait être moi, qui sait ?», s’interroge un autre étudiant. Par ailleurs, on note qu’ils ont scandé des slogans et marché durant des heures pour exprimer encore une autre fois leur colère, en réaffirmant leur engagement et en revendiquant le départ de tous les symboles du régime.

Leur mobilisation reste exceptionnelle. Ils ont marché sous un soleil de plomb, prouvant encore leur sagesse à prendre leur destin en main. Pour rappel, l’accès à la Grande Poste était quasiment impossible et les forces de l’ordre ont littéralement squatté les lieux, principalement la Grande Poste et les grands boulevards de la capitale. Tous les accès ont été bloqués par des camions stationnés pour interdire le passage aux étudiants. En début de journée, ils ont commencé timidement puis, ils ont envahi les lieux. Ils s’adaptent rapidement aux évolutions au plan politique. Ils sont revenus avec de nouveaux slogans et nouvelles idées, dont une seule cause et un seul mot d’ordre «Système dégage !». Les étudiants venus des quatre coins d’Alger ont entamé depuis la place des Martyrs, la 19e manifestation estudiantine consécutive. Et de là, la marche a commencé vers 10h 30 du matin et pris fin vers 14heures ! Ils se sont donné rendez-vous ce «vendredi tsunami»!