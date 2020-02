«Les étudiants sont toujours présents, et seront les acteurs du changement », ont affirmé, hier, les manifestants lors du 50e mardi de mobilisation consécutif. Comme à leur habitude, ils ont entamé leur manifestation à partir de la basse casbah. Et durant plus de trois heures, ils ont sillonné la capitale avec la même détermination qui a fait du mardi, l’autre rendez-vous incontournable du Hirak. D’ailleurs, toutes les revendications de ce dernier ont été réitérées par les manifestants.

Il était 10h du matin, lorsque des étudiants ont commencé à se rassembler aux alentours de la place des Martyrs. Et comme avant chaque manifestation un débat citoyen est organisée. Les présents font le tour de l’actualité. À 11h le coup d’envoi est donné ! Le premier slogan : «Algérie libre et démocratique» est scandé et le cortège entame la marche en direction de la rue Larbi-Ben M’hidi, passant par la l’avenue Pasteur puis la rue Hassiba-Benbouali.

L’itinéraire des marcheurs du mardi est réglé comme du papier à musique. D’ailleurs, pour Hayat, il est important d’avoir un parcours précis «Depuis les premiers mardis, nous avons voulu mettre en place un parcours à suivre. Cela nous évite de nous disperser, mais surtout de répondre à ceux qui disent que le Hirak engendre le désordre», affirme la jeune femme qui avec son mégaphone guide le carré où elle se trouve. On poursuit la manifestation avec Hayat qui affirme que la présence des citoyens, lors de la manifestation des vendredis est importante puisque selon elle, cela permet de maintenir la cohésion du Hirak. «Quand les étudiants avaient décidé, eux aussi, de faire entendre leur voix pour le changement, beaucoup avaient peur que le Hirak ne se divise en deux, mais ça a eu l’effet contraire. C’est important que les Hirakistes maintiennent cette union, nous avons des revendications concrètes et nous devons maintenir la pression», affirme Hayat.

Bien que le Hirak du mardi tout comme celui du vendredi se rétrécisse en nombre, la ferveur des présents est toujours la-même. D’ailleurs, c’est dans une ambiance de fête que les contestataires ont pris d’assaut les rues d’Alger. C’est ainsi que les tambours et ce qui est connu comme étant les chants des stades, ont égayé les rues de la ville. Même la fameuse El Casa d’El Mouradia a été reprise en cœur, hier. Outre les chants, des slogans hostiles au pouvoir ont également été entendus. D’ailleurs, la visite du président tunisien a fortement été critiquée par les Hirakistes. «Monsieur le président, on ne place pas

150 millions de dollars dans la banque d’un pays voisin, quand l’économie de notre pays est à l’agonie» diront les manifestants, visiblement très peu au vu et au su de tous. Il faut dire que les partisans du «ridicule» étaient présents, parmi les marcheurs, même si leur nombre était infiniment réduit. Cette parenthèse fermée, les manifestants ont abordé la question des détenus d’opinion. «Rendez-nous nos enfants, leur place n’est pas en prison» lit-on sur certaines pancartes. Les marcheurs affirment, à ce propos, que la libération de tous les détenus du Hirak sera la seule façon pour le président de la République de tendre la main à son peuple.

«Je ne pourrai jamais arrêter de marcher aussi longtemps que des étudiants seront en prison», affirme Hadi qui, sur un carton, a accroché les portraits des étudiants en prison. «L’histoire de notre pays a fait que les étudiants sont la locomotive du changement. Leurs places sont sur les bancs de la fac pas entre quatre murs», déplore le jeune homme. Cela dit, l’acquittement de Samir Belarbi semble donner beaucoup d’espoir. Ils étaient plusieurs d’ailleurs à porter des pancartes avec son portrait sur lesquelles ont pouvait lire : «Bon retour parmi nous.»