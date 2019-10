Hassene Rabhi met les points sur les « i ». Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim est revenu, aujourd’hui, sur les questions qui font l’actualité nationale. Ainsi, il a évoqué la polémique « Mathilde Panot », la députée française qui a été interpellée en plein « Hirak ». Pour lui, la présence de cette députée en Algérie est la preuve formelle de l’existence de partis « obscurs » qui complotent contre le pays. Rabhi estime que ce sont ces partis qui ont aidé la députée à entrer sur le territoire national. Néanmoins, il s’est félicité de la réaction de la population algérienne qui, selon ses dires, a répondu à cette députée en réaffirmant son refus de toute ingérence étrangère. « Le comportement de cette élue française est immoral. On ne permet à personne de toucher à la souveraineté de l’Algérie », a-t-il soutenu en marge de la 28ème Assemblée générale de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (Aman) à l'hôtel l’Aurassi. Le ministre est également revenu sur la présidentielle du 12 décembre prochain, notamment en ce qui concerne l’aspect médiatique. À ce propos, il a fait savoir que l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) sera mise au service de celle de surveillance des élections. « Des rencontres sont prévues entre les deux afin de définir une stratégie qui permettra une couverture transparente et équitable de cette élection », a-t-il révélé avant de dénoncer les médias qui menacent de boycotter cette joute électorale. « Il ne veulent pas le bien du pays », a-t-il estimé.