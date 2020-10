Le projet de loi de finances complémentaire (Plfc) 2020 a prévu un nouveau régime préférentiel visant à relancer les industries mécanique, électronique et électrique, à travers des exonérations fiscales et l’exemption des droits de douane, mais en écartant les collections destinées à l’industrie de l’assemblage et montage automobile (CKD). Une décision qui a été largement débattue par les fabricants de produits électroniques et électroménagers, lors d’une rencontre tenue, lundi dernier. À l’issue de cette rencontre, le collectif des fabricants algériens de produits électroniques et électroménagers (Fapee), ont affirmé leur plein engagement à développer cette filière, tout en soutenant la démarche visant à substituer l’ancien système CKD par un nouveau mécanisme favorisant l’intégration et encourageant la sous-traitance locale. Le Collectif qui adhère à la volonté de réformer la filière avec une démarche constructive et consultative, a aussi exprimé son souhait d’être partie prenante en tant qu’expert du métier. Il se dit également disposé à apporter des solutions pratiques qui garantiront l’atteinte des objectifs fixés. À ce propos, et après de longues réflexions et concertations avec les différents opérateurs, «une nouvelle vision pour la mise en place effective du cahier des charges a été développée par le collectif, vision qui doit être inclusive et n’excluant aucun opérateur quel que soit sa taille ou son niveau d’investissement lui permettant ainsi de s’approfondir en intégration, tout en préservant le niveau d’emploi et de stabilité du marché», souligne un communiqué du Fapee. L’enjeu à ce niveau, réside, selon le Collectif, dans la définition de critères objectifs, non altérables, fixant les règles d’attribution d’avis techniques qui permettraient l’émergence d’une industrie compétitive à l’international. Les fabricants relèvent également la nécessité de la prise en considération des spécificités de chaque famille de produits qui garantirait l’émergence d’un écosystème de sous-traitance locale. Selon le collectif des Fapee, la mise en place effective sur le terrain d’un tel dispositif «nécessite aussi bien pour l’administration que pour les opérateurs un temps pour s’y conformer».

En effet, l’administration devrait prendre le temps d’étudier les demandes d’évaluation technique et devrait effectuer les visites et vérifications nécessaires pour enfin rendre sa décision. Les fabricants demandent donc une phase transitoire qui sera nécessaire à la stabilité de la filière mais qui permettra aussi aux opérateurs de prendre les mesures adéquates pour s’adapter aux nouvelles exigences. Enfin, le collectif a relevé que le secteur ne s’est pas remis des effets des diverses problématiques et blocages rencontrés durant l’année 2019 pour sombrer dans les conséquences de la pandémie du Covid-19, aggravées par la mise en stand-by du régime CKD depuis presque un an et ce, en attendant la mise en place du nouveau cahier des charges régissant le secteur.