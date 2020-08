Depuis samedi dernier, cafés, restaurants et jardins grouillent de monde à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Si sur le littoral, l'ambiance flirte avec l'écume des vagues, les autres centres urbains, comme le chef-lieu de wilaya, n'en sont pas absents pour autant. C'est le rush sur tous les espaces de détente. Même les cafés, les restaurants et autres jardins et forêts récréatifs ont eu leur part de visiteurs.

Dans la ville de Tizi Ouzou, les jardins ne sont pas très fréquentés malgré les travaux de réfection et d'embellissement qu'ils ont subis ces dernières années. Le seul espace qui reste courtisé est le jardin Mohand Oulhadj situé en lisière avec la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Ses allées formant des cercles géants jonchés de couples et autres amoureux de la verdure. Les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus sont respectées par la majeure partie des personnes que nous avons rencontrées sur les lieux. Même la cafétéria qui se trouve à l'angle du square a accueilli un nombre important de clients avec des tables espacées par respect de la distanciation sociale.

Dans les cafés de la ville, c'était la même ambiance faite de joie et du sentiment de libération. Certains habitués des cafés les plus connus à Tizi Ouzou comme le «Moka» ont exprimé leur joie de

retrouver la table habituelle pour siroter un café. «Ça fait des années que je prends mon café chaque matin à cette table. Depuis sa fermeture, j'ai pris des cafés à la maison, mais je n'ai jamais ressenti le même plaisir comme ici», témoigne un vieux client habituel de ce café légendaire. Tables espacées selon les recommandations et comptoirs toujours nettoyés, les serveurs n'oublient pas de rappeler la nécessité de porter la bavette aux clients oublieux.

Dans la ville de Draâ Ben Khedda, principal centre urbain de la wilaya, l'avenue principale avec sa longue et large allée est submergée de monde. Des familles sont sorties pour se dégourdir les jambes. Vieux, enfants, hommes et femmes, la rue grouille de monde jusqu'à tard dans la soirée. C'est un espace familial idéal pour une ville qui ne possède pas de jardins publics. Cette allée est fortement courtisée par les familles qui profitent pour la parcourir après un long confinement.

Par ailleurs, la fin du confinement ne signifie pas uniquement les plages. Beaucoup de personnes préfèrent les forêts récréatives et les randonnées. D'ailleurs, l'un des espaces idéaux pour ces activités de détente reste le massif forestier de Mizrana qui possède un parcours paradisiaque pour les randonnées et des forêts récréatives. Les gens affluent dès samedi pour passer des journées en famille sous l'ombre des chênes. D'ailleurs, beaucoup diront qu'ils viennent de découvrir ces lieux.

Enfin, il est à noter que les citoyens tiennent beaucoup au respect des mesures sanitaires seules garantes de la sécurité et surtout du maintien de ces lieux ouverts. Un relâchement est significatif du regain de la pandémie qui contraindra les pouvoirs publics à décréter le confinement.