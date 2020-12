L'Algérie, qui importe pratiquement tout et n'importe quoi au prix fort, arrivera-t-elle un jour à mettre de l'ordre dans les opérations de son marché extérieur, notamment les importations de toutes sortes de marchandises, destinées à la vente en l'état. L'inondation du marché national par des produits contrefaits, dangereux et prohibés, se fait le plus souvent avec la complicité des services du contrôle aux frontières dont les services des douanes. La lutte contre les fraudes et trafics consiste non seulement à interrompre les mouvements de marchandises, mais aussi à combler la porosité des frontières, due aux défaillances dans les mécanismes du contrôle. Pour lutter contre le phénomène de fausses déclarations, les services des douanes ont introduit un nouveau système informatique pour renforcer l'efficacité du contrôle des produits importés et d'instaurer une transparence dans le traitement des dossiers, au niveau des contrôles aux frontières. Dans ce contexte, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, Mohamed Louhaidia a affirmé, ce jeudi, que «le nouveau système informatique de contrôle de la conformité des produits importés, destinés à la vente en l'état, n'a pas affecté les mesures de contrôle en vigueur». S'exprimant lors d'une réunion consacrée à l'explication de ce système, il a fait comprendre que «l'opération du contrôle de la conformité des produits importés consiste à s'assurer de la disponibilité des documents contenus dans le dossier, notamment la décision d'agrément avec la possibilité aux services du commerce et des douanes de procéder à des contrôles antérieurs au niveau des sites de stockage». Il a également précisé que «le nouveau système informatique comprend toutes les étapes du processus de contrôle, depuis le contrôle et l'inspection des marchandises au niveau des points de passage jusqu'au contrôle a posteriori par les services extérieurs, en passant par trois étapes au niveau des inspections aux frontières, des directions de wilayas et des directions régionales du commerce». Il permet également de suivre le parcours des produits importés et de relier tous les services de sécurité et les organes de contrôle, ce qui permet la mise en place d'une banque de données pour les opérateurs économiques. Il est noté que les produits importés soumis à un contrôle de conformité aux frontières seront répertoriés sur une liste établie par les services de l'administration centrale du ministère du Commerce et communiquée à l'administration des douanes, sachant que cette liste reste sujette à l'actualisation selon les priorités fixées par le ministère du Commerce. Selon ce responsable, les produits soumis au contrôle des services du ministère du Commerce tournent autour de 7 000 produits introduits dans le système informatique des douanes, lesquels seront prochainement mis à jour. S'agissant des procédures adoptées dans ce cadre, le même responsable a indiqué que «l'agent chargé de la réception des dossiers d'importation déposés par les importateurs ou leurs représentants dûment habilités, au niveau des inspections frontalières, accepte le dossier en accusant réception sur la déclaration d'importation du produit dont une copie est remise à l'importateur ou à son représentant légal. L'agent introduit, par la suite, les informations relatives au produit et à l'opérateur dans le système informatique de contrôle aux frontières (Sicaf) intégré au portail du ministère du Commerce au niveau de l'espace d'échange. Le dossier sera transmis électroniquement, par la suite, au chef d'inspection qui charge, à son tour, un agent d'engager les procédures de contrôle en fonction de la nature du produit, documentaire, visuelle ou par le biais d'un laboratoire».