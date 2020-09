Après l'ouverture des universités consacrée il y a quelques jours, c'est au tour des crèches et autres garderies d'enfants de suivre le même chemin, suite à la décision du gouvernement d'accélérer le processus de reprise normale de la vie, outre la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans. Le gouvernement a décidé «la réouverture des crèches et garderies d'enfants avec la mise en oeuvre stricte d'un protocole sanitaire adapté, ainsi que de la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans», indique un communiqué des services du Premier ministère. À cet effet, on note l'exigence de la mise en oeuvre stricte d'un protocole sanitaire adapté, qui doit comporter, notamment l'utilisation, dans un premier temps, de 50% des capacités d'accueil de ces établissements et le respect de la distanciation sociale, précise le communiqué. Il s'agit également de soumettre l'ensemble du personnel au test de dépistage du Covid-19, préalablement à l'ouverture de l'établissement, le port obligatoire du masque de protection pour l'ensemble du personnel, l'affichage des gestes barrières et de prévention aux différents points d'accès, l'interdiction aux parents d'accéder aux locaux, (et) la désinfection quotidienne des lieux, cuisines, sanitaires, tables, chaises et autres équipements. Il est, par ailleurs, exigé l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à disposition de solution hydro-alcoolique, l'aération naturelle des lieux, l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs, indique la même source, qui explique que les gérants de ces établissements sont tenus responsables en cas de non-respect des gestes barrières et d'hygiène édictés.

Des inspections inopinées seront effectuées et, en cas de non-respect du protocole sanitaire, l'établissement sera immédiatement fermé. On note, dans ce sens, que tous les enfants ne pourront pas être accueillis en crèche, un ordre de priorité sera établi, en fonction de la profession et de la disponibilité des parents. On rappelle que la réouverture partielle des plages, restaurants, universités et mosquées ont beaucoup soulagé les Algériens, qui ont été confinés durant des mois, à cause de la crise sanitaire. Les autorités ont ordonné la réouverture partielle et le retour à la normale à condition de respecter les mesures de protection et distanciation sociale. Les gestes barrières et le port de bavettes dem eurent obligatoires à ce jour. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait arrêté le dispositif de mise en oeuvre de la décision portant ouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants, depuis le 8 août dernier.