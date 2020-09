Visant à acter un réel changement de gestion, dans le domaine industriel, à même de renverser la tendance d'importation massive, en matière d'approvisionnement en équipements, et cristalliser définitivement les chances de voir naître une production nationale locale pérenne, le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a tenu à préciser, mardi dernier, lors de la cérémonie d'installation du directeur du Conseil national consultatif des petites et moyennes entreprises (Cncpme), Adel Bensaci, que «la loi de finances (LF) 2021 comportera de nouvelles mesures incitatives, qui profiteront aux filières industrielles, pour en faire des filières indépendantes et viables. Ces mesures permettront de créer des activités industrielles en Algérie dans les plus brefs délais et assureront la fabrication d'équipements de différents volumes, outre le développement des activités des sous-traitants». Un passage presque obligé pour la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre de la relance économique, du fait que cette dernière se focalise, essentiellement, sur la réduction de la facture d'importation, l'édification d'un tissu industriel apte à relever les défis de l'heure, qui consistent à acquérir les bases d'une industrialisation portée par la production locale, et l'industrie manufacturière, seule voie vers l'indépendance financière et technologique.

À cet effet, Aït Ali Ferhat Braham a tenu à souligner que «la LF 2021 se focalisera sur les mesures incitatives d'investissement ainsi que la relance de l'indépendance financière et non pas l'investissement consacrant la dépendance économique, ce qui nous permettra de relancer l'industrie algérienne, afin de garantir l'indépendance de l'Algérie en matière d'équipements industriels dont ceux destinés à la consommation et à l'industrialisation. L'Algérie ne pourra réaliser son indépendance sans la fabrication de ses équipements utilisés dans la construction d'usines et autres équipements (industries manufacturières)».

Dans ce contexte, le ministre de l'Industrie, est longuement revenu sur le rôle prépondérant du Conseil national consultatif des petites et moyennes entreprises (Cncpme) et sur les compétences reconnues de son nouveau président, Bensaci qui «représente une filière qui a un rôle majeur dans la redynamisation de l'industrie algérienne et des petites et moyennes entreprises (PME) et qui contribue à la relance d'une véritable industrie et d'une économie productrice non rentière».

Dans le même ordre d'idées, le président du Cncpme, Adel Bensaci, précise que «le Conseil tissera une relation indirecte entre les entreprises et les professionnels, dans le secteur et le ministère de l'Industrie, en vue d'échanger et de transférer les informations sur les obstacles rencontrés par les PME de et vers le ministère et le gouvernement, de manière à les soutenir et les développer et à leur permettre de produire et cibler l'exportation, à l'avenir». Une tâche qui s'annonce ardue, dans la mesure où désormais le Cncpme, aura à jouer le rôle de courroie de transmission entre les opérateurs et les autorités, dans le but de combler un vide qui a longtemps plongé le secteur dans une espèce de léthargie issue d'une absence de dialogue et de communication, qui ont eu pour effet direct d'inhiber toutes les ambitions et motivations des opérateurs économiques soucieux de se développer, dans le cadre d'une vision et d'une stratégie claires, finalement englouties sous les affres de la corruption et de la bureaucratie, qui ont caractérisé la gestion du secteur, par le passé.