Le Syndicat national autonome du personnel de l'administration (Snapap), l'Action pour le changement et la démocratie en Algérie (Acda), le Forum de solidarité euro-méditerranéen (Forsem) ont cosigné une déclaration avec des ONG internationales, qui met en évidence un appel à «la communauté internationale», en faveur d'«une action publique plus forte» contre l'Algérie. Les promoteurs de la déclaration, où émarge la tristement célèbre en Algérie, Reporter sans frontières, auraient sans doute voulu allonger la liste des organisations algériennes soutenant la résolution du Parlement européen. Mais force est de constater qu'il est visiblement difficile de trouver des collectifs prêts à s'associer à une manoeuvre montée à l'étranger pour obliger le gouvernement à revoir sa législation. Le problème n'est pas dans une prétendue «nature du régime», mais dans une profonde conviction populaire que les solutions aux maux du pays ne pourraient venir de l'extérieur. C'est principalement ce principe souvent clamé lors des manifestations du Mouvement populaire qui constitue «le toit de verre» que les ONG internationales n'ont pas réussi à briser, à ce jour.

Il se trouve, cependant, que si la «moisson» a été maigre en termes de nombre d'associations algériennes cautionnant ce genre d'ingérence dans les affaires internes du pays, il n'en demeure pas moins que dans le calepin de certaines ONG figurent pas mal de collectifs, soutenant ce genre d'actions. On aura vu, en effet, dans les prises de parole de certains «activistes» des relents droit-de-l'hommiste qui ressemblent en tout point aux discours, actuellement dominants, dans les sphères défendant le droit d'ingérence et qui mettent l'Occident au centre d'un vaste complot, osons le mot, dirigé contre des pays précis.

Les associations et collectifs algériens qui adhèrent à cette vision des choses, et donc acceptent des subventions annuelles à coups de centaines, de milliers de dollars, font consciemment ou inconsciemment le lit d'une stratégie concoctée par des conseillers de milliardaires, très intéressés par «le régime change». Ce concept leur offre des opportunités d'affaires. Et c'est ainsi qu'ils parrainent des ONG très impliquées dans le financement d'associations en Irak, en Syrie, en Libye, en Egypte et en Tunisie. A voir les résultats de leurs oeuvres, on est amené à déduire que le conglomérat, miliardaires-gouvernements occidentaux-ONG n'avait et n'a aucune intention de favoriser une amélioration de la situation des droits de l'homme dans ces pays.

Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mêmes ONG qui s'étaient officiellement plaintes de n'avoir pas réussi à trouver preneur en Algérie, dans le feu du printemps arabe, ont fini par trouver pas mal d'interlocuteurs. Ces derniers qui, il faut bien l'admettre, ont infiltré le Mouvement populaire, travaillent à alimenter les ONG en «intox», histoire de mériter les subventions.

L'essentiel n'est pas la vérité, mais les histoires, même débiles, qu'on leur raconte, pour épaissir «le dossier d'accusation». Le deal ne s'arrête pas là. Les «activistes» pris en charge en Europe, après un parcours «crasseux» en Algérie, répandent les pires insanités à l'endroit de leur propre pays et leur peuple.

Des vidéos «boostées» sur le Net et des passages dans des émissions «spéciale Algérie» donnent la «preuve par l'image et le son» de ce dont «souffre le peuple algérien». Le complot est justement là et le mode opératoire ressemble, sur pas mal de points, à ce qui a déjà été accompli dans d'autres pays arabes.

Dire que l'Algérie est au centre d'une machination pour l'affaiblir, voire pour la mettre sous «protectorat» des puissances étrangères, ne fait pas de doute. Affirmer que les ONG ont formé quelques bataillons de soldats prêts à passer à l'action est une évidence.

La grande difficulté qu'éprouvent les financiers du chaos, tient dans l'incapacité de leurs représentants en Algérie à convaincre les Algériens du bien- fondé d'une démarche qui privilégie les pressions extérieures pour provoquer un changement démocratique dans le pays. C'est certainement cet état de fait qui oblige certaines organisations à taire leur nature réelle et à ne pas se joindre à la déclaration des ONG. Elles se contentent d'un silence qui devrait en dire long sur ce qui se trame ces derniers jours autour de l'Algérie.