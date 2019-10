«Des équipementiers de tous les opérateurs vont être présentés d’ici la fin de l’année en vue de signer des conventions de sous-traitance et de fabrication de pièces de rechange, permettant ainsi de remplir la condition du taux d’intégration nationale qui accuse jusque-là un retard. Ces conventions viennent suite aux discussions menées avec les entreprises activant dans le domaine de l’assemblage automobile en Algérie, en présence des ambassadeurs des pays des constructeurs », a déclaré Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines, ce jeudi à la presse en marge du lancement d’un programme de formation au profit des jeunes entrepreneurs. Elle a indiqué :« Nous avons convenu lors de ces discussions de passer à la deuxième étape, en se penchant sur la question d’intégration nationale. » C’est précisément, le point névralgique de l’industrie automobile, du fait que depuis son lancement, le secteur n’a pas pu connaître l’essor escompté, du fait que le volet de l’intégration s’est heurté à une absence cruelle, de tissu de PME et d’équipementiers, qui auraient permis de faciliter l’amélioration du taux d’intégration, et de proposer des véhicules à la portée du pouvoir d’achat des Algériens. Revenant sur les problèmes qui ont marqué le secteur durant l’année en cours, notamment la situation de crise que connaît le pays et l’éventuel recul des investisseurs étrangers, la ministre a rassuré, que « les ambassadeurs et les opérateurs voulaient s’assurer que la dynamique de l’industrie automobile telle qu’elle a été projetée par l’Etat algérien n’a pas été compromise. Nous avons expliqué qu’il s’agit de mettre les dossiers en conformité avec les engagements. Les entreprises en production sont maintenues et les engagements seront respectés de part et d’autre ». Et d’ajouter : « Toutes les entreprises vont reprendre leurs activités à partir de 2020 sur la base des engagements souscrits dans les cahiers des charges et dans la cadre réglementaire régissant ce secteur, notamment le décret 334-17 du 28 novembre 2017. L’année 2019 est une année de réajustement par rapport aux comportements de certains industriels. Cette année nous avons remis les pendules à l’heure. » Il faut préciser cependant, que l’option d’ouverture de l’importation des véhicules de moins de 3 ans, n’a pas manqué de souffler un vent fort de doute sur l’avenir des unités de montage déjà existantes. Elle se présente aux yeux des observateurs comme une mesure contradictoire, à la volonté de faire émerger un secteur qui souffrait déjà de nombreux obstacles. Notamment celui d’arriver à des prix de véhicules abordables. Ce qui est précisément, le côté le plus attractif de l’importation de véhicules de moins de 3 ans. C’est du moins ce qui subsiste dans l’esprit des consommateurs qui voient dans cette mesure, la possibilité d’acquérir un véhicule sans se ruiner. Cela étant, la grande interrogation serait de savoir de quelle façon vont cohabiter ces deux formules sur le marché de l’automobile ? Et que serait l’impact de cette cohabitation sur la détermination de l’Etat à développer le secteur de l’assemblage ? Un secteur censé satisfaire les attentes des consommateurs à moyen terme et mettre en place les jalons d’une industrie susceptible d’impacter positivement l’économie nationale. Dans ce sens, pour les observateurs, les apports financiers, induits par l’application des taxes et impôts que pourrait drainer l’ouverture de l’importation des véhicules de moins de 3 ans, vers le Trésor public, représentent une contribution dérisoire dans l’édification d’une nouvelle économie, visant à promouvoir en priorité, la création d’emplois et de richesse. A ce sujet, Djamila Tamazirt a tenu à rappeler l’importance de la cohésion qui devrait exister entre les différents dispositifs d’aide à l’investissement en l’occurrence l’Ansej, Cnac, Angem, pépinières d’entreprises, centres de facilitation, et le Fgar. Elle propose à cet effet de « constituer un groupe de travail élargi aux experts et de le charger de formuler des propositions d’articulation entre les différents dispositifs pourvoyeurs de PME». Pour sa part, le directeur du Fgar, Abderaouf Khalef, a indiqué que le montant des garanties octroyé jusqu’à fin septembre 2019 a atteint 88 milliards de dinars pour des projets d’un coût global de 302 milliards de dinars permettant de créer 83 390 postes d’emploi. Et ce avant de « proposer aux banques algériennes de réduire l’apport personnel du porteur de projet de start-up et d’augmenter, en contrepartie, son plafond de garanties jusqu’à 95% contre 80% actuellement. L’idée est en discussion avec les banques algériennes. J’espère qu’on aura d’ici la fin 2019 de bonnes nouvelles à annoncer sur ce sujet ». Concernant le projet Peugeot, Tamazirt a fait savoir que « son usine était toujours en construction et devrait être opérationnelle au 1er semestre 2020, et que son département ministériel continuait d’examiner toutes les demandes pour l’installation d’une usine d’assemblage de véhicules en Algérie, dans le cadre de la poursuite de la stratégie du secteur qui vise à produire 60 000 véhicules à l’horizon 2023 ».