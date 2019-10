Les forces du Pacte de l’alternative démocratique, constituées, notamment par les partis FFS, RCD, PT, PST, MDS, UCP et PLD, dénoncent «la campagne d’interpellations et d’incarcération des militants et les opérations de charme en direction des capitales occidentales». « Les dernières interpellations et/ou inculpations ont ciblé des journalistes, des militants de partis, de syndicats et de la société civile à l’exemple de RAJ, du réseau de lutte contre la répression, du collectif des parents des détenus et du Csvm-22Fév dont le militant Hakim Addad, signataire du pacte de l’alternative démocratique. Cet arbitraire politique signe le refus des tenants du pouvoir de tout changement démocratique», peut-on lire sur ce document. Par conséquent, «elles réitèrent leurs exigences pour la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d’opinion». Estimant que le pouvoir déploie «une campagne de charme en direction des puissances étrangères, les forces du Pacte de l’alternative démocratique tiennent, d’ores et déjà, à souligner que «les décisions économiques illégales et illégitimes adoptées par le pouvoir (…) ne sauraient engager ni le peuple algérien ni l’Algérie de demain». Au plan politique, elles soulignent que «seule une période de transition démocratique vouée à un processus constituant souverain permettra de sortir du système autoritaire en accord avec les aspirations du peuple algérien». Enfin, elles réaffirment «leur détermination à poursuivre le combat aux côtés des Algériennes et des Algériens jusqu’à l’aboutissement de tous les objectifs de la révolution de février, ce avant et après le 12 décembre 2019».