Bonne nouvelle pour les étudiants algériens voulant poursuivre leurs études en France. L’augmentation des frais d’inscription aux universités françaises pour les étudiants extra-européens a été annulée officiellement par le conseil constitutionnel français. Car tenant au principe de gratuité pour accéder aux universités françaises.

Pour rappel, c’est en 2018 que l’augmentation de ces frais a été décidée. Il était ainsi prévu que la licence, dont l’année coûte actuellement 170 euros, passe à 2 770 euros. Le master et le doctorat, qui coûtaient respectivement 243 euros et 380 euros, devaient passer à 3.770 euros.

Voilà donc une nouvelle qui va soulager plus d’un étudiant algérien souhaitant poursuivre son cursus universitaire de l’autre côté de la Méditerranée. L’annonce de la hausse des droits d’inscription aux étudiants étrangers extra-européens par le Premier ministre français Edouard Philippe en novembre 2018, a découragé la majorité des étudiants algériens en pleines démarches pour décrocher un visa d’études.

En juillet dernier, plusieurs associations estudiantines avaient saisi la haute juridiction française sur une question prioritaire de constitutionnalité. Ces organisations contestaient la légalité de la démarche du gouvernement français dans l’augmentation des droits d’inscription aux universités.

Par ailleurs, la ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, a annoncé, le 20 août dernier, que dès la rentrée universitaire 2019-2020, les bourses dispensées par les Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) vont augmenter de 1,1 %. Cette hausse représente «46 millions d’euros supplémentaires», a indiqué la ministre.

Frédérique Vidal a révélé que la revalorisation des bourses étudiantes se fera sur la base de «critères sociaux», précisant que lors de l’année universitaire 2018-2019, 712 000 étudiants étaient boursiers.

30 521 étudiants algériens étaient inscrits dans des universités françaises.

La Cour des comptes a publié un rapport sur la mobilité internationale des étudiants. Elle indique que le nombre d’étudiants algériens inscrits dans les différentes universités françaises est estimé à 30 521.

Les Algériens constituent la deuxième communauté estudiantine extracommunautaire en France après les Marocains.

Ce rapport indique que le nombre d’étudiants étrangers arrivés en France est en constante augmentation. Leur nombre est passé de 165 000 en 2002 à plus de 340 000 en 2017. Près de la moitié des étudiants étrangers (46 %) sont originaires d’Afrique et plus précisément du Maghreb.

Les trois pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc) figurent dans le top 5 des pays qui voient le plus de leurs étudiants partir en France. Le Maroc et l’Algérie occupent d’ailleurs les deux premières places du classement avec plus de 21 % du nombre des étudiants étrangers en France.Les étudiants algériens représentent, quant à eux, plus de 9 % du nombre total avec 30 521 étudiants inscrits dans la même période. Le rapport de la Cour des comptes souligne que 40 % des étudiants maghrébins choisissent un parcours scientifique.