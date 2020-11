L'hôpital de Cardiologie Omar Yacef de la ville de Draâ Ben Khedda vient d'atteindre la millième CEC (Chirurgie extra corporelle). Le directeur de l'établissement Mohamed Ahbab qui vient d'ailleurs de recevoir les félicitations du directeur de la santé de la wilaya pour cet exploit, a énuméré les différentes améliorations apportées deux années seulement après son arrivée.

En effet, en plus de cette prouesse médicale, notre interlocuteur a également évoqué les félicitations du directeur de la PCH pour l'effacement total des dettes de cet hôpital grâce à une gestion rigoureuse et surtout rationnelle.

De son côté, Mohamed Ahbab a affirmé que la tutelle, le ministère de la Santé et la direction de la santé de wilaya, ont toujours été disponibles par un accompagnement constant et des réponses immédiates à ses doléances.

En fait, expliquant sa stratégie qui lui a permis d'atteindre ces objectifs, le directeur affirmera que ses efforts ont été segmentés en deux volets. L'organisation et le renforcement de l'établissement en moyens humains, matériels et financiers ont été les maîtres-mots de cette gestion. Au premier chapitre, les services désorganisés seront réorganisés par le recrutement d'un personnel qualifié et l'installation de chefs de bureau tout en améliorant les conditions de travail du personnel ainsi que celles d'hospitalisation et de séjour des malades. Il dira, à cet effet, que les patients hospitalisés disposent de toutes les bonnes conditions de séjour, y compris des téléviseurs dans les cham-bres. Le malade hospitalisé reçoit sa télécommande personnelle et tout le matériel dont il a besoin. Sur le plan matériel, le directeur a fait savoir que dès son arrivée, il s'est mis à faire fonctionner l'IRM et le scanner malgré l'absence de radiologues afin, ajoute-t-il, de soulager les malades du recours au privé. Des améliorations ont également été apportées sur le plan infrastructurel.

L'établissement sera ainsi doté de trois véhicules alors que son parc était vide ainsi que l'installation de 160 extincteurs alors qu'il y avait moins d'une vingtaine. La climatisation centrale de cinquième génération a également été remise en fonction.Des améliorations seront apportées sur le plan médical à l'instar de l'élargissement des consultations de cardiologie et l'arrivée imminente d'un chirurgien chevronné et l'envoi d'un autre cardiologue à l'étranger pour une formation. Ces deux spécialistes prendront en charge la chirurgie cardio-infantile.

L'hôpital a également fait des études électro-physiologiques dans la cardiologie pour devenir le premier établissement à le faire en Algérie.

Enfin, Mohamed Ahbab, qui ne cache pas sa satisfaction du travail accompli et de l'accompagnement constant de la tutelle, affirmait que rien ne serait fait sans l'apport du personnel de l'hôpital qui travaille avec abnégation et professionnalisme. Après quelques années de mollesse, l'hôpital de cardiologie Omar Yacef de Draâ Ben Khedda reprend sa vocation d'établissement à dimension nationale avec des prestations médicales de pointe.