«En réaction à une sollicitation des membres du Panel sur les mesures d'accompagnement et d'apaisement qu'il y a lieu de prendre, le chef de l'Etat a fait état de sa disponibilité à œuvrer pour inviter la justice à examiner la possibilité d'élargissement des personnes, dont l'interpellation s'est faite en lien avec le déroulement des marches populaires, à envisager l'allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité pour garantir la liberté de circulation dès lors que cet allègement ne porte pas préjudice à l'impératif de préserver l'ordre public, et la protection des personnes et des biens lors des marches populaires», précise la même source. Le chef de l'Etat a également fait pat de sa disponibilité à «faire prendre les mesures de nature à faciliter l'accès aux médias publics à toutes les opinions, à travers l'organisation des débats contradictoires et ouverts à toutes les expressions politiques, sans exclusive». Les membres du Panel ont également évoqué d'«autres préoccupations soulevées au niveau de la scène politique, lesquelles ont recueilli l'intérêt du chef de l'Etat qui s'est engagé à les prendre en charge conformément aux dispositions de la Constitution et aux lois de la République», ajoute le communiqué.