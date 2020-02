Le virus de la Covid-19 est un nouveau virus de la même famille que la grippe. Il présente les mêmes symptômes. Les gestes à suivre pour se prémunir sont presque les mêmes. L’ ’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande d’adopter une série de «gestes barrières», tels que l’application scrupuleuse des règles d’hygiène de base: se laver les mains très régulièrement (avec une solution hydroalcoolique ou du savon et de l’eau), éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, aérer les pièces et évitez tout contact étroit avec des personnes malades. Les masques sont également recommandés par l’OMS. Toutefois, leur utilisation doit être faite en respectant des règles strictes. Ainsi, l’OMS explique que les masques chirurgicaux doivent être changés toutes les trois heures, alors que ceux appelés FFP peuvent tenir 8h. Leur changement doit être fait régulièrement, ils doivent être jetés à la poubelle sans être touchés et surtout ne doivent pas être relavés. L’OMS recommande également d’éviter au maximum les mouvements de foule, les endroits publics et les confinements. Enfin, ceux qui soupçonnent une contamination doivent contacter les urgences le plus tôt possible, éviter de se rapprocher des gens et de se déplacer à l’hôpital. Cela dans le seul but de ne pas infecter d’autres personnes.