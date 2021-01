Le blé n'était pas avarié, mais contenait juste des grains... incomestibles! À en croire le conseiller du ministre de l'Agriculture, Cherif Ould L'hocine, qui s'est exprimé sur la chaîne El Chourouk News, l'affaire de l'importation de blé a pris des proportions démesurées, car en finalité les analyses «effectuées par le laboratoire de la Gendarmerie nationale de Bouchaoui ont révélé que la cargaison du blé importé n'était pas avariée, mais elle contenait des grains de semence donc non comestibles». Pour lui, la campagne contre l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic) est une «conspiration contre une institution étatique souveraine qui emploie quelque 14000 fonctionnaires», car «plusieurs laboratoires veillent au contrôle des blés importés et il ne serait pas facile d'introduire dans le pays des produits non conformes». Cherif Ould L'hocine qui n'explique pas dans quel intérêt, il y aurait conspiration contre l'Oaic, considère donc que le blé mélangé à des grains destinés à l'implantation est un produit conforme! En premier, il faut dire que la présence de produits incomestibles dans un aliment de base à grande consommation est une chose grave. Et de ce fait, la responsabilité de chacun dans ce scandale doit être déterminée. Il faut ensuite se demander pour quelle raison, il pourrait y avoir une conspiration contre l'Oaic? Et à ce propos, le sous-entendu de la déclaration du conseiller au ministère pousse à croire qu'il s'agirait peut-être d'une tentative intentionnelle de faire échouer cette opération d'importation par des lobbys internes, en raison du fait que la cargaison n'a pas été acquise auprès du fournisseur habituel de l'Algérie. Les autorités, faut-il le rappeler, ont pris, en septembre dernier, la décision de modifier le cahier des charges d'importation du blé (en augmentant le taux des grains punaisés) pour s'ouvrir sur d'autres marchés, élargir la liste de fournisseurs qui se verront dans l'obligation donc de proposer des offres compétitives. S'il s'agit réellement d'une conspiration comme l'a évoqué Ould L'hocine, il faut se demander si le but premier n'est pas de maintenir l'Algérie sous le monopole d'un seul fournisseur dans l'intérêt de certains lobbys? Si c'est réellement le cas, la gendarmerie devrait enquêter non seulement sur la qualité du blé importé mais aussi sur cette supposée machination.

Il y a deux jours, le directeur général du contrôle économique et de la répression de la fraude au ministère du Commerce, Mohamed Louhaïdia, avait confirmé à la Radio nationale que la cargaison de blé en provenance de la Lituanie contenait des «résidus d'insecticides dans une partie de la quantité importée». Mais qu'il s'agisse d'insecticides ou de produits incomestibles, pour Abdelhamid Hamdane, le ministre de l'Agriculture, le plus important est de veiller sur la santé des citoyens. Le ministre, qui a assuré que toutes les mesures ont été prises dans cette optique, considère l'affaire du blé lituanien comme «une opération commerciale entre deux parties, régie par un cahier des charges. Lorsqu'il y a des preuves qu'une marchandise n'est pas conforme au cahier des charges, il y a des mesures qui sont prises par les parties concernées». Hamdane qui est dans l'après-scandale du blé lituanien, pense déjà à comment éviter toute autre mauvaise surprise à l'avenir. Tenant sûrement à ce qu'une erreur commise ne se répète pas, il a lancé la réflexion pour la création d'une autorité de régulation de l'approvisionnement des produits de large consommation soutenus par l'Etat. Cette autorité qui devra s'occuper de la stabilisation du marché local, aura à sa charge aussi, entre autres missions, le suivi du marché mondial des produits agricoles et de l'élaboration d'un modèle national de consommation.