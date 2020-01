Se trouvant au centre des attentes des Algériens, la révision de la Constitution, décidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se profile déjà à travers des axes, qui visent à acte l’émergence de la nouvelle République, à travers l’indépendance de la justice, promouvoir la démocratie participative, mettre en place les mécanismes efficaces pour la lutte contre la corruption, notamment procéder à une redistribution des prérogatives des hauts responsables de l’Etat et arriver à travers un équilibre dans la séparation des pouvoirs, et la reconfiguration de la vie politique, à réhabiliter la confiance entre le citoyen et l’Etat.

Des orientations qui s’inscrivent d’une part dans le programme électoral annoncé par le président de la République, et d’autre part dans les revendications du Mouvement populaire, dont la raison d’être n’est autre que la dénonciation des boucliers et des chaînes qui entravent l’exercer des libertés et des droits des citoyens, et dont le plus important, est sans conteste celui de jouir de la liberté de décider seuls de leur destin.

Il convient cependant de relever que l’attente des citoyens de voir et de constater un réel changement, se fait de plus en plus grande, et ce bien que la majorité des revendications ait été satisfaite, même si pour certaines parties, le spectre de l’illégitimité plane encore sur les derniers développements majeurs qui ont marqué le pays ; il n’en demeure pas moins qu’ils s’entérinent dans le passage d’une situation de vide constitutionnel à l’élection du nouveau président, et la désignation d’un gouvernement légitime. C’est précisément la valorisation de ces acquis qui donnera toute son essence à la révision de la Constitution, du fait que les résolutions qui découleront du travail du comité d’experts, présidé par le professeur Laraba, chargé de formuler des propositions, seront les bases de l’argumentaire qui sera proposé au peuple par voie référendaire.

Cela étant, il est important de préciser qu’au-delà de l’objectivité et de l’efficacité du contenu dans la révision de la Constitution, et leur capacité à répondre aux préoccupations de la société, les vrais constats d’un vrai changement ne peuvent se traduire sur le terrain, que par une application sans faille des procédures qui accompagneront la révision de la Constitution et qui auront la lourde tâche de rendre opérationnels les mécanismes efficients qui marqueront un nouveau départ. C’est dans cette configuration et sur les bases d’une relation de confiance entre le peuple et l’Etat, que seront érigés les socles pour supporter le poids du volume des réformes à effectuer.

Dans ce sens, les consultations entamées par le président de la République avec les personnalités politiques et prochainement avec tous les acteurs de la scène politique, à savoir les partis, les associations et la société civile, pour préparer les assises du dialogue, entrent dans cette optique de reconstruction qui, en réalité, ne peut que refléter la volonté du président de la République de signifier au peuple un réel engagement de l’Etat à prendre en charge la demande sociale. Une approche qui renseigne sur l’importance de cette phase charnière où le distinguo entre la période du violent orage qui a secoué le pays , au point d’ébranler sa souveraineté et menacer son unité, et d’aboutir à la réussite du processus électoral et de l’émergence de la nouvelle République, devrait représenter l’axe central autour duquel graviteront les prochaines actions du gouvernement afin de sceller définitivement les fondements d’une gouvernance crédible et démocratique, basée sur une cohabitation sereine des différents courants politiques, mais surtout en harmonie avec les espérances et les perspectives de la société.