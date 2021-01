La nouvelle loi électorale comporte des avantages et des inconvénients.

Le mode de scrutin proportionnel avec liste ouverte, fermera la porte devant la corruption et son corollaire, l'achat de voix, mais aussi bloquera l'expression des clivages primordiaux, les relations clientélistes. Il rend également impossible l'émergence d'une majorité absolue au profit d'un parti. En revanche, la proportionnelle intégrale risque de donner lieu à des assemblées ingouvernables en raison des blocages en permanence. Dans ce sens, il est précisé que la suppression du seuil des 4% relatif au parrainage des listes par des partis politiques et le seuil des suffrages exprimés, donnant accès à la répartition des sièges dans une souscription électorale donnée, risque d'aboutir à une représentation «trop morcelée», qui rend les institutions instables. Il entrave également la formation de gouvernement et donnera lieu à la désignation d'un Premier ministre ligoté, faute d'une majorité confortable.

Pour rappel, la commission d' Ahmed Laraba, chargée de rédiger la première mouture du texte, a gardé le seuil électoral de 4% relatif au parrainage de listes de candidatures et les seuils (5% et 7%)des suffrages exprimés en dessous duquel une liste n'est pas prise en compte dans le calcul de la répartition des sièges.

Même s'il fait le consensus, le mode de scrutin fixé par le nouveau texte, serait lourd de sous-entendus politiques.

Le scrutin proportionnel avec vote préférentiel favorise «les grands partis au détriment des petites listes des candidats indépendants», indiquent de nombreux observateurs. Autrement dit, les petits partis et les «indépendants», auront des difficultés à faire élire leurs représentants lors des prochaines échéances électorales, leur audience populaire étant faible. Lesquelles petites formations ne disposent pas, par ailleurs, d'un vivier suffisant de femmes et de jeunes candidats potentiels qu'ils pourraient intégrer à leurs listes, eu égard à la parité homme-femme verticale exigée par les dispositions de la nouvelle loi. Même si l'on craint la surprésentation de certaines partis et l'exclusion d'autres, des spécialistes du droit constitutionnel, indiquent que le mode de scrutin mixte en vigueur, reste le plus indiqué pur l' Algérie. Ce mode de scrutin est supposé «réaliser l'idéal d'un système représentatif, reflétant les caractéristiques de la structure sociale», selon des constitutionnalistes.

Le mode en question est loin de constituer un antidote contre l'hégémonie de certains partis et pourrait consacrer le retour sur la scène politique du duo (FLN-RND).

Ces derniers partis proches du pouvoir, avaient jusqu'ici, la mainmise sur les assemblées élues locales et la représentation nationale, alors que celle-ci est censée représenter les principaux courants politiques et forces vives de la société. Eu égard au Hirak, la question se rapporte aussi à l'ampleur de la représentativité du duo FLN-RND dans les futures assemblées. C'est autour de cette question du retour ou non des partis de l'ancienne coalition présidentielle que les débats se cristallisent sur la scène politique.

De ce fait, la configuration politique qui en résultera des prochaines législatives anticipées ne sera pas différente des précédentes. Autre incertitude: les échéances électorales prochaines placent les gouvernants devant la difficulté de trouver une majorité pour gouverner. Si l'on devra aboutir à la même cartographie politique, cela signifie qu'on a abandonné l'idée de faire des associations de la société civile des concurrents de partis politiques, en matière de représentativité politique lors des élections anticipées prochaines. Pour d'autres «la fragmentation de l'offre politique et la déperdition des voix sont d'autres inconvénients qui risquent de déboucher sur la formation de gouvernement instable, sans base parlementaire suffisante».

Le «jeunisme» n'est pas garanti car le texte ne dit pas si les jeunes candidats seront classés dans les listes de manière alternée.