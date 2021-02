Les grands scandales de corruption ayant défrayé la chronique sous l'ère du président déchu Abdelaziz Bouteflika remontent à la surface en ce mois de février. Ces anciens dossiers seront réexaminés dans le cadre de l'actuelle session criminelle.

La Constitution du tribunal criminel qui rejugera ces affaires sera différente de celle d'il y a cinq ans, voire plus. Il convient de rappeler que la réouverture de ces dossiers politico- financiers retentissants est venue suite à l'acceptation par la Cour suprême des pourvois en cassation introduits par la défense des accusés. Ainsi, le procès de l'affaire Sonatrach1 est programmée pour le 17 février prochain devant le tribunal criminel près la cour d' Alger, après deux reports le 15 mars et le 7 juin derniers, en raison de l'absence de nombreux témoins parmi une centaine citée dans l'affaire. Le procès en appel de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest sera ouvert à la fin de la session criminelle. Celui de l'homme d'affaires Achour Abderahmane est programmé pour le 23 février, tandis que le procès de l'assassinat de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale Ali Tounsi est prévue pour le 22 février prochain. L'accusé principal, l'ancien directeur de l'unité aérienne de la police Chouaïb Oultache avait été condamné à 18 ans de prison ferme pour «homicide volontaire avec préméditation» et «guet-apens», contre Ali Tounsi et «tentative d'assassinat avec préméditation» contre l'ex-chef de sûreté de wilaya d'Alger, Abdelmoumène Abdrabi. Il faut dire que de nombreux observateurs se demandent si ces «troisièmes procès», qui interviennent dans un contexte particulier marqué par la chute du pouvoir Bouteflika, apporteront du nouveau et sauront-ils situer les responsabilités dans ces scandales de corruption.

Les mis en cause dans l' affaire Sonatrach 1, dont l'instruction a été ouverte en 2009, devront répondre de plusieurs chefs d'inculpation dont «constitution d'association de malfaiteurs», «blanchiment d'argent et dilapidation de deniers publics», «conflit d'intérêts», «abus de fonction».

Quinze personnes dont l'ancien P-DG de Sonatrach, Mohamed Meziane, ses deux fils, trois vice-présidents et quatre entreprises sont poursuivies dans cette affaire. Des peines allant de 5 à 6 ans de prison ferme, assorties d'amendes ont été prononcées, en 2016, contre les 19 accusés dans cette affaire. Les entreprises poursuivies sont la société allemande Funkwerk Plettac, Contel Algérie, le groupement Contel Funkwerk Plettac constitué pour soumissionner auprès de Sonatrach, en plus de Saipem, filiale du géant énergétique italien ENI, spécialisée dans les travaux de génie civil.

Concernant l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, des peines de prison allant de un an avec sursis à 20 ans de réclusion ont été prononcées contre les 10 accusés. Il s'agit, notamment de Majdoub Chani, conseiller de l'entreprise chinoise Citic Crcc et Khelladi Mohamed, directeur des nouveaux programmes de l'Agence nationale des autoroutes (ANA), Hamdane Rachid Salim, ex-directeur de la planification au ministère des Travaux publics, Adou Tadj Eddine, homme d'affaires, ainsi que Ouezane Mohamed, dit colonel Khaled...etc. Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs», «corruption, blanchiment d'argent», «trafic d'influence»,«perception de commissions injustifiées et dilapidation de deniers publics», «violation de la législation relative aux changes et abus de fonction». Sept sociétés étrangères sont également poursuivies dans ce procès en appel. Il s'agit de Citic Crcc (Chine), Cojaal (Japon), Pizarroti et Caraventa (Suisse), Isolux Corsan (Espagne), Smin (Canada) et Coba (Portugal). Des peines de prison allant d'un an avec sursis à 20 ans de réclusion ainsi que trois acquittements ont été prononcés en mai 2015 contre

23 personnes morales et physiques. Une amende de 5 millions de DA a été infligée à chacune des sept entreprises étrangères. Enfin, Achour Abderrahmane et 25 autres inculpés, dont la plupart sont des cadres et des fonctionnaires des agences de la BNA, ont été condamnés en 2009 à des peines allant de 1 à 18 ans de prison pour «détournement de plus de 21 milliards de dinars au préjudice de la Banque nationale d'Algérie (BNA)».