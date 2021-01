L'année 2021 sera-t-elle celle du renouvelable en Algérie? C'est en tout cas l'ambition que semblent s'être tracée les hautes autorités du pays. Après avoir créé un ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, le président de la République veut mettre en place les bases de cette nouvelle stratégie énergétique.

C'est ainsi que le ministre en charge de ce dossier crucial pour l'avenir du pays est passé à la vitesse supérieure en annonçant des projets concrets qui devraient voir le jour avant la fin de l'année. Il s'agit ni plus ni moins que de tripler la capacité de production de l'énergie solaire du pays. «Notre allons réaliser 1 000 mégawatts (MW) d'installations solaires en 2021 à travers le pays», a affirmé le professeur Chems Eddine Chitour, hier, lors de son passage au Forum du journal public Echaâb.

«Le but étant d'atteindre les 15000 MW d'ici 2035», a soutenu le ministre non sans affirmer qu'une volonté politique existait pour passer le cap de la transition énergétique. Mais l'objectif fixé n'est-il pas surréaliste? Pour ce spécialiste de la question énergétique, l'Algérie a les moyens de le réaliser. D'ailleurs, il révèle qu'un plan a été mis en place par ses services afin que le soleil éclaire nos nuits! Cela commencera par la création d'une Sonelgaz des énergies renouvelables. «Cette entreprise indépendante de la Sonelgaz s'occupera de la production, la distribution et la commercialisation des ENR», a-t-il souligné. «Ses statuts sont en cours d'élaboration, elle devrait voir le jour d'ici à la fin du 1 er trimestre de l'année en cours», a-t-il ajouté. Aussitôt qu'elle verra le jour, elle lancera la construction de ses centrales solaires qui seront réparties dans 10 wilayas du pays.

«Une fois la société créée, elle lancera des avis d'appels d'offres pour ces projets qui seront implantés dans les régions ayant un fort taux d'ensoleillement», fait-il savoir. «Nous tablons sur le début des travaux d'ici à la fin de l'été prochain.

Les centrales entreront en production quelques mois après», poursuit-il en assurant que leur construction ne demanderait pas trop de temps. «Au maximum, 3 à 4 mois», rétorque-t-il très confiant. Il tient cet optimisme du fait des instructions claires qui ont été données par le chef de l'État à tous les membres de l'Exécutif pour s'impliquer énergiquement dans ce dossier ô combien important pour l'avenir de la nation.

Néanmoins, malgré toute cette bonne volonté, le problème des financements reste posé. Surtout que l'Algérie est frappée par une grave crise financière depuis 2014.

Pour le professeur Chitour, cette crise est un avantage. «''Makache el Flous (il n'y a plus d'argent). On est alors obligé d'économiser les énergies fossiles du pays et aller vite vers l'innovation», estime-t-il non sans révéler qu'il avait un plan pour «ramener» de façon intelligente l'argent nécessaire. «On financera ces centrales solaires avec le gaz naturel non consommé.

Les économies qui seront faites serviront à chaque fois à construire de nouvelles centrales», atteste-t-il rappelant au passage que les investissements dans les équipements pour la production des énergies renouvelables n'étaient pas aussi lourds que ce qu'ils étaient il y a quelques années. «Ces coûts sont en perpétuelle baisse», note-t-il avant d'assurer que l'Algérie collaborera avec les mastodontes mondiaux du domaine, à savoir l'Allemagne, les USA et la Chine.

«Pour réussir rapidement et à moindre coût nos objectifs, nous allons lier des partenariats avec les plus grands acteurs du solaire dans le monde», soutient le ministre. Il révèle au passage que les discussions ont déjà été entamées avec ces pays, à travers leurs ambassadeurs en Algérie.

De grandes ambitions pour celui qui compte, avec sa feuille de route, réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Ce sont les grands travaux du professeur Chitour...