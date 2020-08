Des dizaines d'entreprises de production de médicaments ont été bloquées en faveur de l'importation! C'est la grave révélation faite, hier, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, par le ministre de l'Industrie pharmaceutique. En effet, le docteur Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, qui était l'Invité de la Rédaction de la Chaîne 3, a indiqué que la «Issaba» avait mainmise sur ce secteur «stratégique» en entravant les producteurs locaux pour continuer a «siphonner» les devises du pays. Il parle d'entraves bureaucratiques qui ont laissé des usines fermées, alors qu'elles étaient prêtes à produire divers types de médicaments. Pis encore, des personnes étrangères à la production pharmaceutique ont quant à elles, eu toutes les facilités pour lancer des projets fantômes. «Le plan d'urgence que nous avons adopté va permettre de lever ces nombreux obstacles dressés par l'oligarchie qui a bloqué l'Algérie de 2017 à 2020», a-t-il pesté, en évoquant une bureaucratie à double vitesse. La levée de ces entraves devrait, selon le ministre, permettre à l'Algérie d'économiser très rapidement des millions de dollars. Ainsi, une quarantaine de nouvelles usines de médicaments vont entrer en production dans les plus brefs délais. «À titre d'exemple, à partir du mois prochain l'une d'elles va produire un traitement, jusqu'ici sous monopole», pouvant être utilisé contre le Covid-19», a-t-il souligné. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique se dit très optimiste en l'avenir de cette filiale. Il justifie ses dires du fait que des centaines de dossiers d'agréments de médicaments fabriqués en Algérie sont en attente de validation. «Il y a des centaines et des centaines de dossiers qui parviennent à l'agence du médicament, créée en 2012, pour être enregistrés, mais qui, faute de moyens, n'est pas à même de les prendre en charge», a-t-il indiqué. Il atteste, à ce propos, que l'Agence nationale du médicament est dotée d'un siège et d'un budget, mais sans aucune existence légale. «Elle n'a, à ce jour, pas été dotée de textes réglementaires ni de moyens propres à lui permettre d'assumer ses missions de régulation», s'insurge-t-il en assurant que ce problème va très prochainement être pris en charge sur instruction directe du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre parle d'une réduction rapide de la facture des importations des médicaments. «Nos prévisions tablent sur quelque 400 millions de dollars d'économies sur une courte période», fait-il savoir. Mieux encore, il parle d'exportations de médicaments avec près de 5 millions de dollars de gains annuellement. «La relance de la filière des produits de soins va permettre de renforcer notablement la production et de s'ouvrir progressivement vers les marchés à l'étranger», a assuré Benbahmed. «À l'horizon 2025, l'Algérie, à travers les capacités de son industrie pharmaceutique, envisage d'exporter des quantités de médicaments égales à celles qu'elle importe, pour rééquilibrer ses comptes», a-t-il rétorqué. On voit donc l'ampleur du désastre qui a frappé l'industrie nationale en général et celle du pharma en particulier. Les prédateurs de la République n'ont rien lâché, bloquant tout ce qui pouvait rapporter de l'argent au pays pour se remplir les poches, sans rien apporter en échange au pays. L'industrie pharmaceutique n'est que la face visible de l'iceberg. On a mis le pays en faillite, alors que les solutions étaient là, elles existaient, mais on a préféré les bloquer. Néanmoins, si les prévisions du ministre se confirment, l'espoir est permis de voir l'Algérie se sauver de la crise actuelle.