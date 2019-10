Une rétrospective des faits nous renseigne sur l’usage de plus en plus élargi de ce moyen de protestation légal, au fur et à mesure qu’on avance vers le rendez-vous électoral du 12 décembre prochain. La semaine dernière, deux syndicats du secteur de l’éducation avaient déclenché une grève de deux jours dans le corps enseignant du primaire, très largement suivie. Quelques jours après, pas moins de 13 syndicats de divers secteurs de la Fonction publique (éducation, administration, enseignement supérieur et santé) et du secteur économique (poste, maintenance aéronautique), ont lancé un appel à une grève générale pour la journée d’hier.

Pour donner plus de poids à cet appel, il a été décidé dans le cadre de la Confédération des syndicats algériens. Il était question aussi qu’il soit accompagné de marches dans toutes les wilayas du pays.

Le secteur de la justice, plus que jamais en ébullition, n’est pas en reste. En effet, les avocats ont observé une grève d’une journée et ont tenu des marches dans plusieurs grandes wilayas. Les magistrats, considérés comme corps constitué, sont eux aussi sortis de leur réserve et observent un débrayage, voire un bras de fer avec la tutelle, qui en est à son troisième jour.La question du taux de suivi de ces mouvements de grève reste certes mitigée, mais ce n’est pas là toute l’importance. Il est certain que même si ce moyen de pression est adopté essentiellement par les travailleurs pour faire aboutir des revendications socioprofessionnelles (statuts particuliers, pouvoir d’achat, retraite et libertés syndicales), il n’en demeure pas moins qu’en toile de fond, l’aspect politique est indissociable et parfois même le dominant. Mieux encore, il est désormais un nouveau moyen de tiraillements entre clans et groupes de pression.Il ne reste plus que quelques jours pour que les Algériens soient fixés sur les noms des candidats officiels, parmi lesquels ils auront à choisir leur futur président de la République. Interviendra aussitôt après la phase cruciale de la campagne électorale, durant laquelle tous les moyens légaux, humains et matériels devraient être mis à la disposition de ces candidats pour dérouler leurs programmes et faire valoir leurs arguments.

Dans le contexte actuel, il apparaît déjà difficile pour les futurs postulants à la magistrature suprême de pouvoir aller à la rencontre de leurs sympathisants, encore moins séduire de potentiels électeurs, et ce, à travers presque toutes les wilayas du pays. Enfin, cela ne va pas non plus sans la répercussion sur l’aspect sécuritaire que les autorités doivent assurer, à la fois, pour les candidats et les électeurs, dans un contexte de mobilisation populaire. Il est certain qu’aujourd’hui, la machine électorale est bel et bien en marche, mais si ces grèves multisectorielles se poursuivent, quelle serait la marge de manœuvre pour le futur président élu et même pour l’Exécutif pour trouver toutes les solutions et parvenir à une sortie de crise ?