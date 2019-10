Le directeur général de l’Agence nationale de presse « Algérie presse service (APS) », Fakhreddine Beldi, a appelé, hier, à Alger, à opérer un changement dans le mode d’information pour faire face à «l’infobésité» à travers de nouveaux services adaptés à la conjoncture. Il s’agit, selon lui, de s’adapter au nouveau mode de consommation de l’information générée par la prolifération des supports de réception (mobile, tablette..), au regard de la rapidité avec laquelle l’information est répandue et la multitude de sources d’où elle provient », a-t-il martelé à l’ouverture de la 28ème assemblée générale de l’Alliance des agences de presse des pays de la Méditerranée (Aman) qui se déroule à Alger. Beldi a mis en exergue le fait que «l’environnement géopolitique et médiatique (est) empreint d’une féroce concurrence avec l’émergence de nouveaux professionnels à la lumière des espaces ouverts, de plus en plus nombreux via Internet». «Ces mutations renouvelées et accélérées… ont été à l’origine de «l’infobésité» véhiculée par les différents moyens modernes de communication, au risque d’impacter les agences de presse dans leur existence». Cette forme prend ainsi tout son sens, a-t-il dit, en donnant pour preuve les «chiffres effarants de 26,66 milliards d’appareils connectés en 2019 dans le monde, 1,6 milliard de sites Web, 333 millions de noms de domaines enregistrés et 2 millions de blogs créés par jour ». Citant l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, qui indique que le nombre des abonnés individuels à l’Internet «est passé de zéro au début de l’année 2000 à plus de 50 millions en 2018», il dira que cette évolution a amené l’APS à relever ce défi pour préserver son statut de premier fournisseur d’informations en Algérie, tout en veillant au respect du service public et en adoptant «la rapidité, l’objectivité, la précision et la crédibilité».