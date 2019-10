Il y a certaines velléités «bizarres» de la part de quelques élus locaux de décider à la place des électeurs et décréter le processus électoral nul et non avenu. Une attitude qui relève de la désobéissance civile que les Algériens ont rejeté à chaque fois qu’elle leur a été proposée. Les citoyens, attachés à la démocratie, ne comprendront jamais qu’un de leurs élus les empêcherait de s’exprimer, tout simplement parce que la formation politique à laquelle il appartient a pris la décision de boycotter le scrutin. Cette «idiotie politique» est d’autant plus inadmissible, qu’elle contredit les articles 7 et 8 de la Constitution qui garantit au peuple l’exercice de sa souveraineté à travers l’élection notamment.

Il faut dire que cette bataille d’arrière-garde qui consiste à faire barrage à l’expression politique de la société est objectivement perdue d’avance, pour la simple raison que la grande majorité de la classe politique appuie le processus électoral, dont des partis qui ont pignon sur rue. Empêcher les électeurs de Talaïe El Hourriyet, de l’ANR ou encore d’El Islah d’exercer leur devoir électoral ne relève assurément d’aucune logique démocratique.

Les Algériens, qui ont rétabli leur souveraineté par la force de leur détermination dans des marches grandioses en février et mars derniers, ne se la laisseront pas confisquer par de petits groupes de militants visiblement décidés à ramer à contre-courant de l’histoire. Et pour cause, la République qui a tenu bon, ces 7 derniers mois, c’est grâce à la maturité des Algériens qui ont su la préserver, non pas pour que des aventuriers la remettent à plat, mais pour la consolider. Le retour aux urnes, pour fermer définitivement la parenthèse du 5e mandat, ne relève pas d’une option comme une autre, mais de la seule voie sérieuse pour relancer le pays, ses institutions et lui éviter une dérive, dont il ne s’en relèvera pas. Et pour cause, les «petites phrases» de responsables européens est un avant-goût du pouvoir de nuisance des Occidentaux.

C’est, en effet, par le même procédé qu’ils ont enclenché la destruction de plusieurs pays, dont une partie de la population s’est laissée séduire par les discours « droit-de-l’hommiste», avant de découvrir, en retard, les véritables intentions des Occidentaux. En Syrie, en Irak et en Libye et récemment à Hong Kong et en Russie, le mode opératoire est le même : on agite un «avenir probable» paradisiaque, le temps de laisser les enfants du pays transformer leur présent en enfer. La réaction des Algériens est à saluer, mais cela ne met pas l’Algérie à l’abri, pour autant. Et pour cause, les voyants sociaux, économiques, institutionnels et politiques virent au rouge. Les Européens «investissent» sur une minorité d’activistes excités, en attendant que les tableaux se noircissent.

Le propos n’est pas de faire peur, mais d’alerter sur les risques réels que court l’Algérie. Six mois d’intérim à la présidence de la République ont déjà coûté au pays des centaines de postes d’emplois perdus et autant de non pourvus. Des investissements prometteurs pour des régions entières ont été remis dans les cartons. Le ralentissement de la machine économique est d’une évidence criarde. Même si l’on n’a pas l’impression que les choses ne se sont pas détériorées, à voir le pacifisme des marches, il n’en reste pas moins, que lorsqu’on entre dans des centaines de milliers de foyers, on peut mesurer l’étendue des dégâts après quelques mois de crise institutionnelle. En effet, les conséquences sur le chômage des jeunes et des moins jeunes commencent déjà à se faire jour. Il devient de plus en plus difficile de trouver du travail et les cohortes de travailleurs licenciés en raison de nombreuses banqueroutes, viendront gonfler l’armée des sans-emploi, ce qui n’est pas pour apaiser le front social.

Cette situation, pour dramatique qu’elle soit pour de nombreuses familles algériennes, n’a pas d’issue avec les outils dont dispose actuellement l’Etat. Il est impossible, en effet, d’imaginer une quelconque relance économique, sans IDE ou autres investissements publics. Cela ne peut être concevable dans un environnement institutionnel amputé de la présidence de la République.

Cette réalité n’est, ni virtuelle ni très lointaine. L’Algérie s’y dirige inéluctablement, à moins que le peuple prenne la décision historique de fermer la parenthèse du 5e mandat et élire un nouveau chef de l’Etat. Les Algériens ont, entre leurs mains, la possibilité de renvoyer tous les aventuriers qui aiment nager en eaux troubles, à leur inaccessible rêve. Mais, cela ne doit pas empêcher une vigilance de tous les instants, car les tentatives d’interdiction physique du scrutin et les discours «Droit-de-l’hommiste» ont la même matrice.