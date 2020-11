Les villageois de Tifra passent à la vitesse supérieure. Après avoir fermé le siège de la commune durant 12 mois, hier ils ont décidé de frapper fort en initiant une action, qui n'est pas trés nouvelle pour les usagers de la Route nationale 26. Au petit matin, les villageois frondeurs ont dressé leurs barricades sur la chaussée obstruant le passage dans les deux sens.

Le cadre de vie et les promesses non tenues sont, pour l'essentiel, les raisons de cette colère qui persiste. À Tifra, le calvaire dure depuis une année. La solution pour délivrer un tant soit peu les services de la commune, du diktat qu'une partie des habitants du village qui porte le même nom que la commune, avait consisté à délocaliser tous les services vers l'antenne communale du douar Ikdjan. Le responsable de l'administration de la wilaya avait mis les moyens nécessaires.

Il n'est pas dit qu'il ne faut pas réclamer ses droits, mais de cette manière, il y a anguille sous roche. L'histoire que vit la commune de Tifra ressemble, à bien des égards, à celle d'une mariée avec sa belle-mère. «Tamgharth et tislith» comme la nomme la région kabyle. Un conflit interminable. Un village qui souffre de nombreuses insuffisances certes, et suite à des promesses de l'édile, qui sont restées en l'état, se transforme en gigantesque conflit avec des conséquences dramatiques pour les citoyens en général.

C'est la lourde histoire que vit la population de la commune de Tifra. Rien de bon ne se profile à l'horizon. Le maire de la commune et son équipe se sont installés dans le douar Ikdjan alors que les villageois ne veulent pas céder d'un iota sur leurs revendications; voilà le constat d'une commune qui souffre le martyre, avec une population de plusieurs dizaines de villages qui en pâtit terriblement. Le siège de la commune est fermé depuis 12 mois et de quelle manière! La porte d'entrée est non pas scellée, comme cela se faisait un peu partout, mais remplacée par un mur construit en dur (briques et ciment). Des tentatives de dénouer le conflit n'ont pas manqué, en vain. La volonté citoyenne n'a pas fait défaut pour dénouer le cordon. Toutes les voies ont été exploitées, mais rien n'est venu en contrepartie.

L'administration est restée la grande absente dans ce conflit aux relents d'implosion. Comment se fait-il que le maire d'une commune fermée n'arrive pas, même avec le soutien d'une dizaine d'autres villages, à procéder à la réouverture du siège? Comment un siège de commune, centre névralgique d'une collectivité, soit barricadé sans émouvoir les plus hautes autorités de la wilaya? Y a-t-il complicité? Cherche-t-on à envenimer la situation? Autant de questions que se pose le simple citoyen de la commune de Tifra. Des questions légitimes lorsqu'on connaît le rôle administratif d'un siège de commune. La responsabilité n'est pas un vain mot. Ou il faut l'assumer ou partir. C'est la règle la plus démocratique et consensuelle.