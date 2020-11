Les habitants du quartier Annar Amellal de la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou ont procédé, hier, lundi, à la fermeture de l'axe routier qui relie la Nouvelle-Ville à l'ancienne ville pour exprimer leur ras-le-bol des conditions déplorables vécues au quotidien par leurs familles. Sur les lieux de l'action, des pneus et des troncs d'arbres étaient disposés à même la chaussée afin de barrer le passage alors que des jeunes étaient sur place afin d'expliquer aux passants en colère les motifs de cette action rendue obligatoire par la dégradation des conditions de vie dans le quartier et le sentiment d'abandon à cause de l'absence des autorités.

En effet, le quartier Annar Amellal situé à l'ouest de la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, est toujours victime des aléas climatiques et des conditions météorologiques. C'est justement la raison de la goutte qui a fait déborder le vase. Les dernières pluies tombées le week-end passé ont causé d'énormes dégâts aux habitations qui ont été coupées du monde durant plus d'une journée. En cause, des coulées de boue qui ont envahi l'avenue principale et fermé les accès au quartier. Face à cette situation, il aura fallu la mobilisation des habitants pour dégager les passages en enlevant la boue par leurs propres moyens.

Au lendemain de ces inondations causées par les premières pluies, la colère a été visible parmi les habitants. Un sentiment de laissés-pour-compte s'est généralisé. Ainsi, des jeunes se sont organisés afin d'exprimer leur refus de demeurer dans ces conditions. L'idée du recours à ce genre d'action n'est pas pour autant venue du néant. Elle n'a pas été facile à prendre car les habitants du quartier savent bien que les citoyens, usagers de la route, allaient en subir les conséquences et les désagréments. Mais, expliquent les jeunes, c'est hélas l'unique manière de se faire entendre.

À rappeler que les fermetures des routes ont souvent été signalées à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou. La dernière en date, c'était à Oued Aïssi où les habitants du village Chamellal ont dû fermer l'axe routier le plus important de la wilaya pour se faire entendre. En effet, ces derniers ont bloqué à la circulation la RN12 reliant la wilaya à la capitale pour exprimer leur colère quant aux conditions de vie précaires qui prévalent dans leur village.

Le même axe routier au dense trafic automobile a, par ailleurs, été fermé plusieurs fois cette année dans plusieurs endroits comme Chaoufa, Azazga, Oued Aïssi, Tadmaït et Naciria.

À chaque fois que les actions de ce genre sont signalées, des embouteillages monstres se forment sur cet axe routier qui est le poumon économique de la région étant l'unique voie assurant le lien avec les autres wilayas du pays, surtout la capitale Alger et Boumerdès où se trouvent les ports secs utilisés par les investisseurs et les opérateurs économiques activant à Tizi-Ouzou. Déjà, dans les jours normaux, le trafic automobile est saturé par les poids lourds utilisés excessivement, mais nécessairement. Cette saturation et les embouteillages monstres contraignent souvent les automobilistes à contourner via des axes routiers moins importants, mais plus longs.