A l'instar des autres pays membres de l'Organisation internationale de la Protection civile (Oipc), l'Algérie célèbre chaque 1er mars la Journée mondiale de la Protection civile (PC). Diverses manifestations au niveau national sont organisées afin d'informer et de sensibiliser les populations, à travers, la projection de films documentaires, expositions, conférences, «portes ouvertes» et simulations de manoeuvres pratiques. Les activités culturelles et sportives sur les risques courants et les risques majeurs à travers l'ensemble des structures dépendantes de la DG de la PC en font également partie.

Le thème dédié cette année à cette journée est «Un secouriste pour chaque maison», tel qu'arrêté par le Conseil éxécutif de l'Oipc. Ce thème renforce la formation de secourisme de masse lancée par la DG de la PC en 2010, qui fut «Un secouriste pour chaque famille». Quelque 138 141 citoyens avaient été formés pour les premiers secours.

Elément essentiel du programme pour faire face aux catastrophes naturelles dans le domaine des premiers secours, le citoyen est considéré comme le maillon fort de la chaîne d'intervention, s'il apprend les techniques de secourisme. Il consiste à exercer sur le terrain les premiers secours jusqu'à l'arrivée des équipes professionnelles, en effectuant des gestes simples grâce auxquels ils peuvent sauver des vies et des biens.

À cet égard, un programme riche a été préparé pour mettre en évidence le rôle et l'importance des premiers secours, ainsi que l'exploitation et l'utilisation des supports technologiques modernes. La contribution des médias est plus que nécessaire afin d'inculquer au citoyen une culture de protection en particulier dans son volet de prévention, de sensibilisation et d'auto-protection.

Les points de ce programme s'articulent autour des actions principales comme l'organisation de sauvetage et de secourisme sur les différents risques (accidents de la route, accidents domestiques, incendies) et toutes techniques de sauvetage et de secours.

Des émissions thématiques, en collaboration avec les radios locales et télévisions sur cette Journée mondiale sont considérées comme une contribution du citoyen à la prise en charge des victimes en cas d'accident. L'organisation de «portes ouvertes» dans des unités de la PC, au profit des enfants, montrera l'importance et le rôle de la PC concernant à la réduction des risques de catastrophe.