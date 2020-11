La direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a, dans un communiqué, informé les populations, que dans le cadre de la prise en charge de la pandémie de coronavirus

(Covid-19), les autorités viennent d'augmenter les capacités d'accueil des établissements hospitaliers, pour atteindre 2250 lits dont 793 sont dédiés, présentement, aux malades de Covid-19. Le dispositif, précise la DSP, s'articule autour des sept Etablissements publics hospitaliers répartis entre les différentes daïras, un CHU et un Etablissement hospitalier spécialisé en gynécologie-obstétrique dont une partie est réservée à la femme enceinte Covid-19 et huit Epsp à travers leurs services de prévention. Le communiqué de la direction de la santé de Tizi Ouzou ajoute que ce potentiel connaît actuellement un taux d'occupation de 51% pour les malades hospitalisés et 45% pour les malades en réanimation. Les 37 lits de réanimation peuvent être optimisés à 54 lits en cas de nécessité.

La direction rassure ainsi les populations que les capacités d'hospitalisation ne sont pas saturées, permettant ainsi l'accès aux malades pour les soins relevant des autres pathologies, concernant des soins qui restent garantis à travers toutes les structures de santé de la wilaya. Une approche de lutte contre la pandémie a été mise en place, reposant sur un réajustement des dispositifs de prise en charge, en les adaptant aux exigences de l'évolution de la pandémie, par la mise en oeuvre de mesures qui portent essentiellement sur la mise en oeuvre d'un plan d'information, de communication et de sensibilisation, intensification des enquêtes épidémiologiques, nomination d'un coordinateur référent Covid-19, à travers les établissements, pour la coordination avec la cellule de la DSP en H/24, adoption, par le comité de wilaya de réanimation et avalisé par le comité scientifique mixte DSP - CHU d'un «schéma directeur» spécial réanimation médicale» qui porte sur la création de pôles afin d'optimiser l'utilisation des lits de réanimation avec mutualisation de moyens humains et matériels et enfin, appui et prise en charge du personnel de santé.

Toujours dans son communiqué, la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou rappelle que le dispositif spécial «Covid-19» mis en oeuvre, se caractérise par son adaptabilité, étant conçu pour progresser en fonction de l'évolution de la pandémie et toutes les ressources du secteur. D'un autre coté, les élus ont réagi rapidement à l'évolution de la pandémie, en procédant dans certains cas, à la fermeture de plusieurs établissements scolaires du cycle primaire. Dans d'autres cas, ce sont des sièges d'APC qui ont été fermés, après avoir signalé des cas de Covid-19 parmi les employés. Toujours dans l'optique de casser le cycle de transmission du virus, les mêmes P/APC ont fermé plusieurs marchés hebdomadaires, de nombreuses communes.