Les horaires de travail d'après l'Aïd el Fitr jusqu'au 29 mai courant ont été fixés en tenant compte des mesures de confinement à domicile prévues dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. «Compte tenu des mesures actuelles de confinement à domicile prévues par le dispositif relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques durant la période d'après l'Aïd el Fitr jusqu'au 29 mai 2020 sont fixés du dimanche au jeudi, comme suit:- de 8 heures à 13 heures pour les personnels exerçant dans la wilaya de Blida (sous confinement à partir de 14 heures jusqu'à 7 heures le lendemain) - de 8 heures à 16 heures pour les personnels exerçant dans les wilayas de Béjaïa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran, Tipasa et Aïn Defla (sous confinement de 17 heures à 7 heures le lendemain)- de 8 heures à 16 heures 30 minutes pour les personnels exerçant dans les autres wilayas (sous confinement de 19 heures à 7 heures le lendemain)La direction générale de la Fonction publique signale toutefois que les personnels exclus des mesures de confinement partiel à domicile, ainsi que ceux disposant d'une autorisation spéciale de déplacement, pendant les heures de confinement, demeurent astreints aux horaires habituels de travail prévus par la réglementation en vigueur.