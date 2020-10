Se mettre massivement dans la politique de l'Etat, dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, se libérer de la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures ainsi que tant d'autres sujets, ont constitué l'essentiel de l'intervention du conseiller du président de la République, à l'économie et aux finances, Abdelaziz Khellaf, ce dernier intervenant prenant part à la rencontre organisée par la wilaya d'Oran à l'université de l'Usto Mohamed-Boudiaf et dont le thèmes s'est focalisé sur «L'investissement et le développement local à Oran, réalités et perspectives». «L'économie nationale était basée, essentiellement sur les hydrocarbures», a affirmé l'intervenant soulignant qu'«aujourd'hui, il est question d'impliquer tous les secteurs dans le développement, à l'instar des mines». Celles-ci constituent cette richesse multiple et variée dont l'exploitation est impérative. Le conseiller du président de la République, évoquant ce secteur, a, au passage, mis en valeur «l'importance de l'exploitation de la mine de Ghara Djebilet, la mine de phosphate de l'Est du pays, l'exploitation de l'or dans le Hoggar, entre autres projets». «Certains ont déjà commencé», a-t-il annoncé, affirmant que «l'Etat table sur la réalisation d'une recette d'au moins 5 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures, dès 2021». Abdelaziz Khellaf a, dans ce sens, mis en valeur ces richesses et mis également l'accent sur «l'importance de l'adhésion des opérateurs économiques du pays des deux secteurs, public et privé, à la relance économique, initiée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune». L'agriculture constitue un secteur non moins rentable. Les recettes engrangées l'année passée en témoignent, celles-ci sont, selon Abdelaziz Khellaf, de l'ordre de 25 milliards de dollars. «C'est une première», a-t-il affirmé, tout en appelant à «réfléchir à l'exportation des produits agricoles et d'autres produits vers les marchés extérieurs, avec une haute valeur ajoutée locale». «Il est temps», a-t-il souligné, avant de revenir à la problématique liée aux produits d'importation pour les vendre en l'état et pour lesquels il dira que «ce type d'importation fera l'objet d'une révision radicale», soulignant au passage et en annonçant qu'«à partir de l'année prochaine, les importateurs doivent se reconvertir dans la création de la valeur ajoutée». Le conseiller du président de la République remet d'un bout à l'autre en cause les prévisions du Fonds monétaire international soit une moyenne de 8 à 10%. Abdelaziz Khellaf a indiqué que «l'Algérie prévoit un ralentissent économique de 3 à 4%». La rencontre d'Oran a servi de tribune pour les opérateurs de différents domaines d'activités, ces derniers ont fait part des embûches et des verrous bureaucratiques les ayant bloqués, des années durant, dans leurs projets et leurs investissements, ainsi que les difficultés rencontrées par ces investisseurs dans l'octroi des permis de construire pour se lancer dans la concrétisation de leurs projets, l'aménagement des zones d'activités et industrielles et tant d'autres problèmes administratifs. Le conseiller du président a eu droit à un exposé fait par le wali d'Oran, ce dernier ayant fait un tour d'horizon sur l'état des lieux des indicateurs économiques et de l'investissement local.