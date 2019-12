De janvier à septembre 2019, les importations des céréales, qui ont représenté 34,15% de la facture globale des importations, ont enregistré une baisse de 290,34 millions de dollars, soit 12,06%, selon les données statistiques de la direction des études et de la prospective des douanes (Depd). Ces données indiquent que les importations algériennes de céréales ont dépassé 2,11 milliards de dollars, durant les neuf premiers mois de 2019, contre plus de 2,40 milliards dollars au cours de la même période en 2018, soit une baisse de plus de 12%, a indiqué la direction générale des douanes (DGD). Cette tendance baissière non négligeable des importations des céréales est appelée à se poursuivre dans le futur, encouragée par une importante production nationale réalisée durant la campagne 2018-2019, en ce qui concerne l’orge et le blé dur particulièrement. Elle est aussi le fruit des mesures prises par le gouvernement afin de rationaliser les importations notamment de blé tendre, a précisé la même source. Ces mesures ont permis de cerner les véritables besoins du marché national en blé tendre, fixés à quatre millions de tonnes au lieu de 6,2 millions de tonnes qui étaient importées chaque année. Le gouvernement est en effet déterminé à impulser et développer la filière céréalière pour assurer la sécurité alimentaire du pays et renoncer graduellement à l’importation, tout en ouvrant des perspectives d’exportation dans l’avenir. Ce choix a été souligné, début novembre en cours, par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, lors d’une réunion interministérielle consacrée à l’examen du Programme de développement de la filière céréalière, notamment dans le Sud et les Hauts-Plateaux.