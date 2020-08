Le changement. La carte politique commence à se reconfigurer, après la léthargie perceptible l'ayant marquée depuis les dernières élections législatives et locales qui, dans leur majeure partie, ont été raflées par des partis de l'allégeance, le FLN et le RND.

L'exercice politique, revenant en force cette fois-ci, est marqué par une nouvelle distribution des cartes, caractérisée par de nouvelles données marquant une nouvelle ère, aller vers le changement en proposant de nouvelles têtes n'ayant jamais eu à commander, ni à militer au sein de partis politiques. Autrement dit, leur passé est «irréprochable». Il s'agit d'un groupe de cadres qui, lancé dans la bataille politique, s'inscrit sur la liste des indépendants et ayant pour principale ambition d'occuper la scène politique en ayant l'embarras du choix et des alternatives lors des joutes électorales qui devaient se tenir initialement dans deux ans. Selon le responsable de la communication, Sidi Ahmed Soussi, «ce groupe compte également faire barrage à ceux qu'il qualifie «de formations politiques classiques ayant régné des années durant» (formations classiques, Ndlr).

La même source ajoute, affirmant que «ces partis se préparent à s'investir dans les prochaines élections, législatives et locales». Il ajoute que «ces formations politiques traditionnelles et des figures réputées pour leur implication avec le régime de Bouteflika, activent».

Le responsable de communication du groupe des candidats indépendants a souligné par la même que «nous avons tous constaté que la clientèle de l'ancien régime se repositionne et bataille pour se placer à la tète des instances nouvellement à mettre en place». «Cela renforce notre conviction que la politique de la chaise vide risque d'être coûteuse pour le pays», a expliqué Sidi Ahmed Soussi soulignant que le groupe dont il fait partie «annonce d'ores et déjà la participation des indépendants aux joutes de 2022».

«Pour ces raisons et pour d'autres, nous, un groupe de citoyens, avons décidé de nous engager dans les prochaines législatives sous la bannière d'une liste indépendante», a-t-il fait savoir, expliquant que «le premier noyau de cette liste est composé de citoyens jamais impliqués dans les affaires et sans aucune appartenance partisane». Et de souligner: «Chaque participant à cette liste peut faire valoir un héritage dans le militantisme de la lutte pour une Algérie démocratique équitable, réconciliée avec son passé et résolument tournée vers l'avenir.»