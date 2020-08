La promotion des investissements dans les industries de transformation, les chaînes de distribution des produits agricoles et leurs plates-formes agro-logistiques, afin de valoriser les excédents, ont été parmi les principales recommandations d’un atelier organisé dans le cadre de la Conférence nationale sur la relance économique.

Les participants à cet atelier dédié au développement agricole, organisé dans le cadre de 11 ateliers tenus lors de la Conférence nationale sur «le Plan de relance pour une économie nouvelle» ont également recommandé de doter les pôles agricoles, actuels et ceux en émergence, de schémas de développement d’un tissu d’entreprises de transformation agroalimentaire et plates-formes agro-logistiques, notamment les infrastructures de conditionnement, le stockage et le transport.

La mise en place d’incitations cohérentes et appropriées (crédits, accès au foncier industriel, avantages fiscaux) pour attirer les investisseurs privés, ainsi que l’incitation des agriculteurs à investir collectivement dans les industries de transformation et les plates-formes agro-logistiques, étaient aussi recommandées par les participants à cet atelier, selon le rapport final lu, hier, à la fin des travaux de la Conférence, ouverte mardi dernier.

Les recommandations de l’atelier ont également porté sur l’amélioration de la gouvernance des terres agricoles publiques, l’augmentation de la taille moyenne des exploitations agricoles, la promotion des investissements agricoles à la ferme et aux exploitations, et l’adoption des techniques productives performantes ainsi que le développement de l’irrigation, l’économie de l’eau et la préservation du potentiel hydrique du pays.

L’atelier a appelé aussi à promouvoir la production et la diffusion d’innovations techniques appropriées aux différents types d’exploitations et territoires agricoles, améliorer le fonctionnement des marchés des facteurs de production et des produits agricoles ainsi qu’a l’amélioration de l’organisation de la profession agricole et à la libérer des entraves bureaucratiques. Renforcer et améliorer les capacités humaines, financières et organisationnelles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural en matière de conception, mise en œuvre et suivi-évaluation des politiques agricoles, étaient aussi parmi les principales recommandations de l’atelier.