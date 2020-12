Les inscriptions des candidats aux examens de fin de cycle pour la session 2021 s'étaleront du 3 au 28 janvier prochain, a annoncé le ministère de l'Education nationale dans un communiqué. Cette session sera organisée «selon les mêmes procédures et conditions applicables lors des sessions précédentes sans aucun changement, qu'il s'agisse des conditions d'inscription ou des droits d'inscription», a souligné la même source. Pour les candidats scolarisés, «l'opération d'inscription s'effectuera au niveau des établissements d'éducation via la plate-forme numérique du ministère de l'Education nationale par les directeurs d'établissements». Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens du BEM et du baccalauréat, elles s'effectueront sur les deux sites de l'Office national des examens et concours (Onec):http://bem.onec.dz et http://bac.onec.dz, a conclu le communiqué.