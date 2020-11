La santé des citoyens n'a pas de prix. Dans ce sens, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a exhorté le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à poursuivre tous les efforts pour acquérir le vaccin contre le coronavirus dès sa mise sur le marché.

Evoquant les informations relatives à la découverte d'un vaccin contre le Covid-19, le Premier ministre, tout en rappelant les directives du président de la République quant à la nécessité, pour l'Algérie d'acquérir dans les meilleurs délais un vaccin dès sa mise sur le marché, a demandé au ministre de la Santé de poursuivre les efforts dans ce sens. En outre, afin de protéger les élèves et les personnels, et de les mettre dans les conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte Covid-19, le Premier ministre a, lors de la réunion du gouvernement tenue par visioconférence, instruit les ministres de l'Education nationale et de la Santé à densifier les opérations de contrôle du respect du protocole sanitaire, mis en place au niveau des établissements scolaires publics et privés. En effet, afin de prévenir la propagation du coronavirus, des mesures sanitaires strictes ont été mises en place: port du masque obligatoire dans l'enceinte de l'école, y compris à l'intérieur des classes et pendant toute la durée du cours, gel hydro-alcoolique à l'entrée, prise de température. Dans ce contexte, le Premier ministre a insisté sur «la nécessité d'organiser, en permanence, des visites d'équipes de la médecine scolaire pour s'assurer de la santé des élèves, des enseignants et du personnel des écoles, des collèges et des lycées». Par ailleurs, l'acquisition d'ambulances médicalisées et de bus de transport scolaire par les collectivités locales se fera désormais de gré à gré. C'est ce qui ressort de l'exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. En outre, le Premier ministre a donné des instructions lors de la même réunion pour assurer une forte mobilisation autour de l'opération engagée dans le cadre du reboisement au regard de son importance, tout en impliquant notamment la société civile dans cette action citoyenne. Le coup d'envoi de cette opération sera donné, aujourd'hui, par le Premier ministre depuis Tipasa, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre sous le slogan «Qu'il le plante». Sur un autre sujet, il a été décidé l'exemption des citoyens de la présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers déposés auprès de toutes les administrations publiques. Une mesure de facilitation rendue possible grâce à l'établissement de l'interconnexion des différentes administrations publiques avec les bases de données du secteur de la justice. Vecteur indispensable pour améliorer la qualité de l'économie, la transparence financière a été l'autre thème abordé lors de cette réunion. C'est ainsi que le ministre des Finances a exposé deux projets de décrets visant à garantir une plus grande transparence et un meilleur contrôle des opérations financières de l'Etat par les organes de contrôle et le Parlement. Par ailleurs, le gouvernement a avalisé le changement de dénomination de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes qui sera désormais intitulée l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Enfin signalons que le ministre des Ressources en eau a présenté un plan d'actualisation de la stratégie nationale de lutte contre les inondations.