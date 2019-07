Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé, hier, avec le Premier ministre, Noureddine Bedoui, à l’examen des mesures envisagées en vue d’accompagner le processus du dialogue inclusif pour répondre aux préoccupations relatives à l’organisation de l’élection présidentielle. A cette occasion, il a été procédé, selon un communiqué de la présidence de la République, à « l’examen des mesures que l’Etat envisage de prendre en vue d’accompagner le processus de dialogue inclusif qui vise à répondre aux préoccupations relatives à l’organisation de l’élection présidentielle». Au plan social, le Premier ministre a fait un exposé sur «les mesures prises par le gouvernement en direction des citoyens et, notamment les jeunes à travers le renforcement des dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes ainsi qu’en matière de logement social». Evoquant la participation de l’Equipe nationale de football à la coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se déroule en Egypte, le Premier ministre a présenté un exposé sur «les mesures prises en vue de faciliter les conditions de déplacement de nos concitoyens en Egypte pour soutenir notre Equipe nationale lors de ses prochaines rencontres». Le chef de l’Etat a, enfin, instruit le gouvernement de «poursuivre les efforts engagés en vue de préparer notre appareil économique et financier à l’effet d’accompagner cette démarche stratégique d’intégration», conclut le communiqué de la présidence de la République.