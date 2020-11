Le taux de participation au référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, qui a atteint 23,72% au niveau national, «ne pose pas de problème, ni sur le plan juridique ni sur le plan constitutionnel», a affirmé, hier à Alger, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi. «Dans la législation algérienne, il n'y a pas un seuil qui valide ou annule un scrutin», a expliqué Mohamed Charfi qui s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats préliminaires du vote dans le cadre du référendum sur la révision de la Constitution. Appelés à entériner une révision constitutionnelle â même de fonder l'«Algérie nouvelle», les citoyens ont massivement boycotté le référendum. Le taux de participation final s'est établi à 23,7%. Le projet d'amendement de la Constitution a été approuvé par 66,80% des votants, selon les chiffres avancés par Mohamed Charfi. Des chiffres et des lettres. Une abstention record dont l'explication est à chercher aussi bien dans le fond que dans la forme. D'autant que les statistiques, sont comme les minijupes: ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. Ce que révèlent les statistiques est, certes, suggestif, mais l'essentiel est souvent dissimulé.

Aussi, pour expliquer ce faible taux de participation, il y a lieu d'effectuer un flash-back spatio-temporel et dans le contexte du scrutin. Certes, les partisans du Hirak ont prôné le boycott tandis que les islamistes appelaient à voter «non». La pandémie de coronavirus a été pour beaucoup dans ce faible taux de participation. Pourtant, l'Exécutif a fait feu de tout bois en se mobilisant pour la bonne cause en multipliant les sorties sur le terrain. La société civile, dans toute sa diversité, n'a pas été en reste. Le mouvement associatif a montré son inefficacité. Les médias lourds, aussi bien publics que privés, n'ont pas lésiné sur les spots publicitaires invitant les citoyens à répondre présent le jour du scrutin. Tandis que la presse écrite, d'informations générales ou spécialisées, a consacré au quotidien, au moins, une page à la campagne de sensibilisation et d'explication.

Certes, timide au début, la campagne a su trouver son rythme de croisière au fur et à mesure que le jour du scrutin approchait. Il en est de même des responsables et leaders politiques, notamment les chefs de partis, acquis à la cause du projet de révision constitutionnelle qui ont multiplié les rencontres avec les citoyens, histoire de toucher le maximum d'électeurs.

Au point de dire à certains que les ponts entre politique et la société n'ont jamais été coupés. Cependant, le déficit dans le débat était criard. Certainement, à cause de certains leaders de partis et leurs relais qui posaient assez mal les problématiques.

Sans doute trop pressés de voir leur public du jour mettre le bon bulletin dans l'urne, le jour J, beaucoup de temps et d'énergie perdus. Résultats des courses: une abstention record. En somme, cette campagne, à l'instar de ses précédentes, a montré, non pas une grande cassure entre les Algériens et la politique, mais les limites de ses concepteurs et surtout l'incompétence de la classe politique à se mettre véritablement au diapason du citoyen.

Loin de rejeter la refonte constitutionnelle proposée, leitmotiv du président Abdelmadjid Tebboune, le citoyen ne demande qu'à accompagner ces changements par l'écoute et la proximité.