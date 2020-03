C'est le cas du grand écrivain Rachid Oulebsir, spécialisé dans le patrimoine matériel et immatériel de la culture kabyle et, plus largement, amazighe. Dans un post publié hier, l'écrivain, qui n'a pas cessé de sillonner la Kabylie, a décidé de suspendre toutes ses conférences programmées jusqu'à ce que l'OMS déclare la fin de la pandémie. «Je suspends mes conférences jusqu'à ce que l'OMS, déclare la fin de la pandémie Corona», écrit-il, estimant qu'il «n'a pas le droit d'exposer des personnes à un danger de mort avéré», avant de solliciter la «compréhension» des associations qui l'ont invité. Rachid Oulebsir se refuse toutefois de s'ingérer dans les affaires du Hirak et dit «assumer cette décision, seulement pour ce qui concerne ses activités».

Décision sage et responsable qui en appelle d'autres, estiment certains observateurs qui, comme l'écrivain Rachid Oulebsir, s'interrogent «comment éviter une contamination lors des rassemblements aussi importants que ceux des vendredis hebdomadaires». «Pourra-t-on garder la distance requise par les spécialistes?» Si c'est le cas, «serait-il possible d'observer une distance entre les individus d'un mètre au moins, dans des rassemblements aussi importants?». Doit-on porter un masque pour se prémunir? Et lorsqu'on sait l'impossibilité d'en trouver, faudra-t-il continuer à s'aventurer? Autant de questions qui foisonnent sur la Toile concernant cette question. Entre les pour et les contre, la position d'intellectuels et de médecins est plus que jamais sollicitée. Sans attendre, certains l'ont fait savoir. C'est le cas de Rachid Oulebsir dont la déclaration a été fortement saluée. «Décision citoyenne. Dans des situations pareilles il faut essayer de limiter les dégâts et ne pas exposer des vies au danger», lit-on sur commentaire d'un internaute qui espère que «le Covid 19 nous aidera à changer certaines de nos mauvaises habitudes», tout en avertissant que «les gens qui ont choisi de défier le virus n'ont pas à se plaindre si la santé algérienne n'arrive pas à prendre en charge leurs patients».

«Je vais également faire une publication similaire pour annuler et reporter l'événement culturel Awal d'Azeffoun», écrit le président de ladite association, soulignant que «nous n'avons effectivement pas le droit d'exposer des personnes. Nous en avons la responsabilité».

Plus loin, un autre internaute soutient qu'«effectivement, la sagesse doit primer. Le temps doit être à la mobilisation citoyenne pour stopper la propagation du virus» tout en qualifiant la décision de «sage et responsable». «Que les gens prennent conscience de la gravité de cette pandémie prise encore à la légère», fulmine un autre qui se réfère à «ses conséquences en Chine et en Europe». Des pays, ajoute-t-il qui «ont plus de moyens et qui restent impuissants face à sa propagation».

Les dernières mesures prises par les pouvoirs publics font débat et incitent à la responsabilité dont certains font déjà preuve tandis que d'autres continuent, dans une totale insouciance, à défier un virus entraînant dernière eux des innocents. En attendant, la polémique enfle entre ceux qui estiment que «le maintien des manifestations de rue est une inconscience et une irresponsabilité» et d'autres qui réfutent cette sentence, versant dans des déclarations «farfelues», ne reposant sur aucune logique, si ce n'est celle de la fuite en avant devant une situation dramatique qui ne peut qu'interpeller la conscience de tout un chacun.