Alors que l'autorité suprême appelle à activer les dossiers pour parvenir à une indépendance des importations, notamment dans le domaine industriel, l'amenée du gaz, de l'eau de l'électricité, les travaux d'aménagement freinent l'essor d'une zone d'activités longtemps considérée comme une zone d'avenir pour Bouira, du moins sur le papier. Bientôt 10 ans, que des investisseurs se débattent dans des démarches bureaucratiques à couper le souffle au plus téméraire. Même quand la bureaucratie est vaincue, la réalité d'une zone qui ressemble plus à un terrain vague, rattrape ces investisseurs qui perdent l'espoir de voir leurs projets se réaliser, l'opportunité de résorber le chômage s'évapore et les caisses des communes rester vides. C'est, hélas, le constat amer qui s'impose au niveau de l'ancienne zone et de son extension à Oued El Berdi.

En matière d'emploi, la situation n'est guère réjouissante, car sur les 6 000 postes initialement prévus, seulement 2 100 ont été créés dans cette zone. Le projet d'extension s'étale sur 190 ha, actuellement il est au stade d'aménagement. Cette extension compte sur le papier 25 investisseurs, notamment les entreprises Iveco et Biopharm. Enfin, il y a lieu de noter que son aménagement a été confié à la société Cosider Engineering, pour un montant de 147 millions de DA. À quelques mois de la fin de l'année 2020, les travaux avoisinent les 30%. Malgré nos multiples écrits antérieurs, rien ne semble changer. Depuis 4 années, nous avons soulevé ce problème. «Nous allons entamer incessamment une opération d'assainissement de ce dossier, afin de donner la priorité aux investisseurs sérieux», cette affirmation émane d'un ancien wali parti à Oran. Elle a été faite en 2016. Qu'en est-il aujourd'hui? Rien ne semble avoir changé. Même les lots attribués à des faux investisseurs aujourd'hui entre les griffes de la justice sont restés des terrains envahis par les mauvaises herbes. Un dossier pour la réalisation d'une laiterie écume les tiroirs de la direction de l'industrie depuis 2016.

L'investisseur n'a reçu aucune réponse à sa demande quand Bouira vit une dépendance totale de Tizi Ouzou ou Boudouaoua en matière de lait. Comme nous l'avions rapporté dans une de nos précédentes éditions, la zone industrielle de Sidi Khaled, commune de Oued el Berdi intéresse à plus d'un titre les enquêtes et l'épuration du dossier du foncier industriel. Depuis que la justice a été activée pour assainir la situation et combattre la dilapidation des biens publics, des informations font état d'enquêtes et d'instructions contre des personnalités directement mêlées aux affaires louches. Des noms lourds sur l'échiquier national ont bénéficié de terrains à Bouira. Nous citerons oulmi, Baïri, Haddad... qui ont bénéficié d'assiettes destinées à des projets, mais dont certains n'ont jamais vu le jour. «Chambre 5 du tribunal de Sidi M'hamed, dossier d'enquête N°19/0031 portant saisie conservatoire des biens fonciers des parcelles de 250 à 272 sises dans la nouvelle zone industrielle de Sidi Khaled attribuées à la «SPA Savem Ste algérienne de commerce des véhicules et maintenance» propriété du groupe Haddad Ali né le 27/01/1967 à Azzefoune wilaya de Tizi Ouzou»... Ce contenu est celui d'une correspondance adressée par la direction des Domaines de la wilaya de Bouira au président du groupe national des notaires. Le document est une opposition ferme à l'acte de concession N°298 du 26/04/2017, établi au profit de l'ex-président du FCE aujourd'hui aux mains de la justice. Lors de la dernière session APW, le secrétaire général de la wilaya a annoncé l'annulation par voie de justice de 19 projets ainsi que la récupération de 93 lots comptabilisant 210 000 m² à travers cette zone et les zones d'activité, réparties à travers les communes. La question que tout le monde se pose reste le sort réservé au terrain de l'ex-président du FCE, Haddad, le terrain attribué au groupe Sovac de Mourad oulmi, le terrain affecté au groupe Iveco, mais dont le projet semble avoir été réalisé ailleurs... ainsi que les terrains attribués à des personnes mêlées aux affaires instruites par la justice depuis le 22 février dernier. Même si officiellement rien n'a filtré autour de ce dossier, mais dans les coulisses on parle d'enquêtes approfondies qui concerneraient des anciens walis et des personnalités ayant assuré de grandes responsabilités. La lettre N° 7500/19 du 30 juin 2019 adressée par la direction des Domaines aux notaires est peut-être le début d'une longue série qui portera un grand coup de balai à l'investissement dans la wilaya de Bouira.