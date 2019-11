Pourtant, l’actualité nationale pullule de dossiers urgents qui appellent à des solutions. Un pays en proie à une grave crise politique qui dure depuis neuf mois et une économie qui traverse un trou d’air qui risque de l’aspirer totalement. Indigence politique, peur d’aborder certaines questions qui fâchent dans un environnement survolté, ou tout ça à la fois ? Sans repères et sans munitions dans ce champ de bataille électoral, les Tebboune, Belaïd, Mihoubi et Bengrina attendaient... jusqu’à ce que deux invités surprises arrivent comme des planches salvatrices. Les relations avec le Maroc et les tentatives d’ingérence du Parlement européen dans nos affaires internes. Du caviar électoral pour les candidats tant ces deux sujets font vibrer les cordes patriotiques des Algériens. Au sujet du dossier marocain, c’est le candidat Ali Benflis qui a ouvert le bal en dépassionnant le sujet dans une émission de télévision où il a décliné, il est le seul à le faire d’ailleurs, un «programme diplomatique d’urgence». Invité par la chaîne de télévision El Bilad, il a affirmé que le dossier des frontières sera évoqué et discuté. «Nous ne sommes pas des ennemis avec les Marocains. Ce sont nos frères et nos voisins», a-t-il soutenu tout en promettant de relancer le projet de l’Union du Maghreb arabe (UMA). Benflis estime que «lorsqu’il y a des dossiers et des questions épineuses, il faut se rencontrer, dialoguer et trouver des solutions sans créer d’hostilité envers le Maroc». «Au contraire, il faut que nous nous rapprochions d’eux», conclut-il. Le candidat du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, ne se cache pas de parler du Grand Maghreb et c’est dans cet ensemble, explique-t-il le 21 novembre dernier, lors d’un meeting à Tlemcen, que «l’ouverture des frontières communes entre les deux pays dépend de la résolution des dossiers en suspens». Tout en restant vague et indécis, Abdelkader Bengrina surfe sur la vague marocaine. Il s’en prend au royaume qu’il accuse de s’enrichir en faisant «du trafic de drogue», avant de rappeler que le dossier du Sahara occidental est entre les mains de l’ONU affirmant que les Sahraouis de «peuple qui souhaite réaliser ses aspirations». Plus pertinent, Azzedine Mihoubi estime que «le progrès des relations avec le Maroc dans toutes ses dimensions ne nécessite pas de diligence, car elles vont au-delà de l’histoire et de la géographie pour des liens de fraternité et de voisinage». «C’est aussi la foi dans le Grand Maghreb, fondé sur la Conférence historique de Tanger», conclut-il. Quant à Abdelmadjid Tebboune, il conditionne tout rapprochement avec le Maroc par la présentation, de ces derniers, des excuses au peuple algérien.

Contrairement à ces divergences d’approche et d’avis sur le dossier marocain, les tentatives d’ingérences du Parlement européen font la quasi-unanimité. Les cinq candidats se dressent en rempart. Sans exception, ils ont mis en garde, lors de leurs meetings électoraux, contre l’ingérence étrangère, en particulier après que le Parlement européen a programmé de tenir une réunion pour discuter de la situation en Algérie. Soulignant que ce qui se passe dans le pays relève «exclusivement des affaires intérieures», les postulants à la magistrature suprême ont condamné la démarche du Parlement européen, soulignant que «cet acte constitue une provocation manifeste à la veille de l’élection présidentielle». Pour autant, ils n’ont pas donné du tonus, de la vitalité à la campagne électorale.

Les relations avec le voisin marocain et le dossier de l’Union européenne, relèvent de la politique étrangère qui, en principe, ne doivent pas faire oublier des questions cruciales au plan interne. Qu’ont-ils dit sur le projet de société qu’ils vont appliquer une fois élus ? Quelle place réservent-ils à la religion, à la justice ? Que vont-ils faire de l’école et du système éducatif en lambeaux ? Quel modèle économique préconisent-ils pour sortir le pays de son marasme ? Comment créer le déclic, remettre tout le monde au travail et établir une confiance perdue entre le peuple et ses gouvernants ? Comment envisagent-ils la nouvelle Algérie avec ses spécificités régionales, linguistiques, culturelles et géographiques ?