Une mission commerciale de l’industrie laitière de l’Irlande organisée par l’Agence agroalimentaire irlandaise (Board Bia : Irish food board), était en visite en Algérie, du 2 au 4 février courant. Cette délégation composée de huit principaux fournisseurs de matière première laitière a animé, dimanche dernier, une rencontre à l’hôtel Sofitel d’Alger. Baptisée premier Forum algéro-irlandais des produits laitiers, cette rencontre a eu pour objectif « d’établir et de renforcer des relations commerciales de confiance et de longue durée dans le domaine de l’industrie laitière entre les deux pays et surtout d’envisager la conclusion de partenariats stratégiques entre les fournisseurs irlandais de ces produits et les transformateurs et distributeurs algériens ». Ce forum a été l’occasion pour traiter des sujets importants tels la sécurité alimentaire, les tendances du marché laitier, ainsi que le partage d’expérience des leaders de cette industrie. Il a été également question de la présentation du programme irlandais pour le développement durable de l’agriculture « Origin Green ». Les travaux ont été clôturés par l’organisation de rencontres d’affaires entre les chefs d’entreprise algériens et irlandais.

Affichant la détermination de l’Irlande de renforcer sa position de fournisseur pour notre pays, la P-DG de Board Bia, Tara Mc Cartthy, a déclaré en marge de cette visite que « l’Algérie est un marché important pour les produits laitiers de qualité, avec la plus forte consommation annuelle de produits laitiers en Afrique, soit plus de 120 litres par habitant. D’ici 2030, il y aura une population estimée à 52 millions de personnes et des besoins de plus de 500 000 tonnes d’ingrédients laitiers. Alors que ce pays est en train de construire son propre approvisionnement en produits laitiers locaux, l’Irlande est parfaitement placée pour répondre aux demandes algériennes ».

Il y a lieu de signaler que cette rencontre de coopération intervient dans un contexte marqué par l’aggravation du phénomène de recul de la production laitière nationale et l’augmentation des importations, ce qui met à nu l’échec de tous les gouvernements précédents à renverser la tendance de ce déséquilibre.

En effet, les quantités de lait cru produites chaque année et qui couvraient 35% de la demande nationale, ont baissé pour n’en assurer que 25%. Nous produisons annuellement quelque 3,5 milliards de litres de lait, pour un marché estimé à environ 4,5 milliards de litres, soit un déficit de 1 milliard de litres.

En revanche, l’Algérie est le 3ème pays importateur mondial de poudre de lait, avec un volume de 50% de ses besoins importés, pour un montant de près de 1,4 milliard de dollars. La poudre de lait importée par l’Office national interprofessionnel du lait, qui atteint actuellement plus de 400 000 tonnes/an, est subventionnée par l’État dans le but de combler le déficit enregistré par la production locale et elle est destinée principalement aux laiteries pour la production du lait en sachet.

Par ailleurs, parmi les solutions préconisées par les spécialistes dans ce domaine en vue de booster la production, il a été fait état de la création par les laiteries de coopératives, tel que cela est pratiqué de par le monde. Ces structures seront composées de tous les intervenants (éleveurs, collecteurs, transporteurs, distributeurs et laiteries). semaines.