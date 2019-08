L’accord politique du forum de Aïn Benian, coordonné par Abdelaziz Rehabi, n’a pas fait long feu. Les acteurs politiques de ces formations regroupées sous l’appellation des Forces du changement (FC) sont sortis ramollis de leur expérience.

Le maintien de la mobilisation durant la période estivale malgré la canicule, les vacances, la restriction des espaces publics et des accès à la capitale ainsi que le verrouillage médiatique, a scellé définitivement l’échec patent de ce regroupement partisan.

D’après nombre d’observateurs, « cette partie dite de l’opposition, est sortie affaiblie car sa position n’a pas pu se différencier de la position officielle : aller à la présidentielle dans les plus brefs délais ».

Cela est d’autant plus ambigu que cet appel à accélérer le processus du retour aux urnes a été plusieurs fois réitéré par le pouvoir de fait, à travers ses multiples discours prononcés avant et après la rencontre du 6 juillet dernier à l’école.

Cette partie de l’opposition est favorable à la présidentielle dans les délais raisonnables, mais sous condition de prendre des mesures susceptibles de rétablir la sérénité et un climat de confiance. Elle a plaidé pour la perspective d’un président élu auquel il appartiendra de mener les réformes constitutionnelles et institutionnelles.

Ce courant politique dominé par les islamistes est critiqué sur son agenda limité à la présidentielle. Son initiative n’a pas eu d’adhésion escomptée car le Mouvement populaire est en quête de garanties démocratiques avant d’élire un successeur au président déchu, Abdelaziz Bouteflika.

De ce fait, certaines voix proposent de fusionner l’option de la présidentielle à celle de processus constituant.

Le groupe des Forces de changement comprend, notamment le parti Talaie El Hourriyet d’Ali Benflis, le Front de la justice et du développement (FJD) de Abdellah Djaballah, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) de Abderrazak Makri, auxquels se sont joints d’autres partis comme Jil Jadid de Soufiane Djilali et des personnalités politiques, syndicalistes et universitaires à l’image de Fatiha Benabou et Mohand Arezki Ferrad.

Ce groupement s’en trouve divisé parce qu’une partie a accepté de rencontrer Karim Younès et une autre a préféré refuser. Il convient de noter également que tous les partis de l’alternative démocratique(FFS, PT, RCD, UCP, PST, MDS, PLD, et la Laddh), ayant signé le pacte politique pour une véritable transition démocratique n’ont pas pris part à la rencontre de Aïn Benian. Pour rappel, cette initiative du dialogue nationale a fait l’objet d’une vive polémique. Un grave désaccord a éclaté entre des responsables du parti islamiste FJD, que préside Abdallah Djaballah et le coordinateur de ladite conférence, Abdelaziz Rehabi.