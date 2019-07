Le processus politique en cours ne cesse de produire des effets inattendus qui ne riment pas avec l’évolution actuelle de la situation, en général. La classe politique n’est pas homogène dans sa démarche quant à la perception des issues et à la lecture de la situation politique.

La date du 6 juillet est vue comme un rendez-vous qui revêt, selon certaines forces politiques, une «importance», capitale, mais d’autres formations ne lui prêtent pas cette attention qui peut déterminer les tenants et les aboutissants de l’initiative qui réside dans un dialogue national en mesure de déboucher sur une sortie salvatrice de la crise et asseoir les jalons d’un possible compromis. Les antagonismes se font sentir à plus d’un titre au sein de la classe politique en mal de solutions claires et nettes et qui s’arriment à la grande tendance qui se manifeste au sein de la société à travers le mouvement populaire et son élan historique du 22 février.

L’antagonisme est saillant, au vu des nuances qui se manifestent au sein des deux familles politiques, à savoir les mouvances démocratique et islamiste dans toutes leurs variantes. Le statu quo, qui se maintient contre tous les appels qui se font entendre par l’immense majorité des Algériens et des Algériennes, vise à normaliser la situation politique et par voie de conséquence, ramener la majorité de la classe politique à négocier avec le pouvoir effectif, à savoir l’institution militaire.

Cette donne risque de ne pas se concrétiser, les tiraillements qui minent la classe politique à travers la bipolarisation qui se manifeste avec force entre le pôle démocratique et la mouvance islamiste sont les éléments tangibles d’une impasse quant à des solutions équilibrées, dans le cadre d’un compromis qui ne sacrifie pas l’énoncé démocratique en favorisant l’alliance islamo-conservatrice, les nationalistes inclus.

Le dialogue qui s’esquisse, où toutes les formations politiques sont sollicitées, pose un sérieux problème par rapport à la démarche globale pour résoudre la crise et aller de l’avant dans la perspective d’une transition négociée.

La question de projet de société et les points nodaux qui constituent la trame de l’Etat de droit et de l’égalité sont des éléments qui fâchent les formations politiques qui font de la matrice idéologique leur programme et leur ligne politique.

Les islamistes se font passer pour une force prête à se diluer dans le « magma » politique imposé par le processus en cours. Cette mouvance est disposée à négocier avec le pouvoir effectif et d’aller y compris vers la présidentielle telle que tracée par les tenants du statu quo. C’est dire que les islamistes veulent avoir un pied sur l’échiquier politique en formation, coûte que coûte. Cette réalité fait craindre que le jeu sera fait en reproduisant les mêmes prismes et schèmes qui ont présidé aux destinées du pays durant les cinq décades écoulées. Pour ainsi dire, le système cultive l’idée de recourir aux contradictions qui traversent la société et la classe politique pour en faire une sorte de processus politique lui permettant de se maintenir, en jouant la carte de l’islamisme et de ses succédanés. La scène politique actuelle montre que les islamistes veulent se redéployer, même si cela doit les pousser à changer de discours sur le plan tactique. Cette versatilité de la mouvance islamiste dans toutes ses variantes pousse les formations du pôle démocratique à développer une espèce de prudence à l’égard des solutions à la hussarde qui impliquent la mouvance islamiste dans le processus en cours comme élément «prépondérant».

El Adala de Djaballah et le MSP de Makri sont impliqués mordicus dans la dynamique visant la mise en place de mécanismes qui militent pour une conférence de dialogue national qui entérinera la feuille de route stipulant le retour au processus électoral via une présidentielle qui mettra un terme selon eux, à l’impasse institutionnelle qui risque d’aggraver la situation politique du pays.

Les islamistes y ont tout à gagner , dans la mesure où leur stratégie consiste à maintenir leur force en l’état, en recourant à l’entrisme comme moyen diabolique pour infiltrer les institutions de la République et se préparer pour la bataille finale consistant à s’emparer du pouvoir et imposer leurs desiderata en sapant tout l’héritage républicain et démocratique, au nom d’un prisme absolutiste et obscurantiste.