La normalisation avec l'entité sioniste se fait montrer en plein jour de la part des roitelets des pays du Golfe après avoir nourri cette relation sous la «table».

C'est dire que cette normalisation avec un Etat occupant la terre palestinienne n'a pas été une surprise pour ceux qui suivent avec minutie les rapports et les prises de position de ces monarchies vassales et à la solde des agendas tracés par leurs maîtres depuis la mise en place de cette géographie hybride et qui répond aux intérêts stratégiques des puissances qui régentent cette région pétrolifère.

Donc, il est clair que la dénonciation de cette normalisation doit être comme une conséquence d'un principe inaliénable et relevant d'une doctrine reposant sur la démarche qui stipule la condamnation de toute colonisation et l'oppression des pays et leurs peuples.

L'Algérie ne souffre pas de cette démarche, bien au contraire, elle en fait son dada, parce qu'elle connaît qu'est-ce que c'est que le colonialisme et le déni de l'histoire des peuples et de leur domination en les dépossédant de leur terre.

Le hic dans tout ça, c'est qu'il y a des positions qui suscitent l'hilarité et le paradoxe à la fois, c'est le cas des variantes islamistes qui condamnent et dénoncent la normalisation d'une manière aussi burlesque et dramatique en même temps. Nos islamistes dénoncent et condamnent la normalisation quand il s'agit d'un Etat dont les rapports avec l'entité sioniste remontent à des décennies. En aucun cas nos islamistes n'ont exprimé cette position aussi ferme à l'égard d'un roitelet comme des émirats qui, somme toute pris une position plus condamnable en normalisant avec une entité sioniste alors que cette réalité s'applique sur l'ami, voire l'hôte même de l'internationale islamiste des Frères musulmans, à savoir la Turquie dont le président veut exporter une image de celui qui mène le combat et la marche vers le «salut» du peuple palestinien par-delà la phraséologie pompeuse alors qu'il tisse des relations directes depuis des lustres avec l'entité sioniste.

Cette duplicité et versatilité prouvent s'il en est besoin que le Monde arabe et musulman fait face à un véritable danger émanant de ce genre de discours pompeux et qui caressessent dans le sens du poil mais sur le terrain c'est quasiment la lâcheté qui ne dit pas son nom.

C'est l'ère de la trahison qui veut se montrer plus héroïque et plus stoïque pour s'assurer toujours de l'électorat des crédules endormis par un discours islamiste où le double langage est une réalité saillante et la lâcheté comme une culture relevant de leur propre matrice qui fonde leur existence en tant que nébuleuse.

Le colonialisme est un et il ne peut pas y avoir de différence d'une conception doctrinale à une autre. On ne peut pas condamner une normalisation des plus éhontées, de l'autre faire dans la sélection quand on est confronté au même scénario. Les islamistes évitent coûte que coûte de dénoncer et de condamner la Turquie qui entretient une relation diplomatique depuis des décennies avec l'entité sioniste. Pis encore, ils ne lèvent pas le petit doigt contre leur mentor turc par rapport à ce qui se passe en Libye.

Les islamistes donnent un autre sens aux mouvements de libération et de lutte contre le colonialisme. C'est le sens qui colle à leur matrice idéologique dont le discours et le contenu religieux constituent l'essentiel. Mais quand il s'agit d'une démarche qui ne correspond pas à leur démarche fondamentaliste et intégriste. Autrement, comment expliquer cette dramatique posture de leur allié sur la base religieuse relevant d'une confrérie organisée?

La question palestinienne est une preuve saillante et concrète dans la mesure où le combat et la lutte pour la libération de la terre et la reconnaissance de l'Etat palestinien ont été sabordés par les approches qui ont frappé de plein fouet les efforts du rassemblement et l'union tant souhaités par le peuple palestinien.

Les islamistes dénoncent et condamnent les Emirats, mais tiennent la bouche cousue quand il s'agit de leur mentor turc qui ne lésine devant rien pour exprimer sa nature belliciste avec les pays dont il partage la soi-disant appartenance civilisationnelle et religieuse. Quant à l'entité sioniste, l'alliance et la coopération sont au plus haut niveau.

Cette normalisation qui commence à se faire montrer avec acuité avec l'entité sioniste vient encore une fois de désavouer les islamistes et leur discours versatile. D'où la lâcheté de plus.